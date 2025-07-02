Продажі нових автомобілів: які марки та моделі обирали українці у червні

Протягом червня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6 тисяч нових легковиків, що на 16% більше, ніж минулого року. Порівняно з травнем продажі нових авто впали на 9,9%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку (ІДА).

Зазначається, що більшість нових легковиків (97,3%, 5868 шт.) були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,7% (161 шт.).

Топ-10 марок та моделей

За даними аналітиків, серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Volkswagen та Renault.

З-поміж окремих моделей звично виглядають у цьому списку Renault Duster та Toyota RAV4. Минулого місяця до десятки потрапив Toyota LC Prado, однак ще більш успішний у просування вгору списку Volkswagen ID Unix — перший у світі «AI‑SUV‑купе» від VW.

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером минулого місяця став кросовер Skoda Karoq (79 шт.), котрий випускають на закарпатському заводі «Єврокар». Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) Toyota RAV4 (17 шт.) та Renault Dusrer/СКС-RDS (13 шт.), та інші подібні легкові автомобілі у кількостях що не перевищують десяти машин.

Українці віддають перевагу бензиновим авто

У сегменті нових легковиків лідирують бензинові авто з часткою 34,9%. Друга позиція — в електромобілів — 23,2%. Їх частка зросла за місяць на 4,5% відсоткових пунктів.

Версії з гібридними силовими установками наразі на третій позиції з 23% у сегменті, дизельні привернули увагу лише 18,7% покупців. І зовсім скромні 0,2% дістались легковикам з ГБО.

Нагадаємо, у травні 2025 року українці придбали нових автомобілів на 14,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Відносно квітня продажі авто зросли на 11,2%. Серед марок лідирують Toyota, Volkswagen та Skoda.