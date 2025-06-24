Ринок нових автомобілів: які марки та моделі купують українці

У травні 2025 року українці придбали нових автомобілів на 14,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Відносно квітня продажі авто зросли на 11,2%. Серед марок лідирують Toyota, Volkswagen та Skoda.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку (ІДА).

За даними аналітиків, впродовж травня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6,7 тис. нових легковиків.

Українці віддають перевагу бензиновим авто

Картина за пріоритетами пального у сегменті нових легковиків наступна: найбільша частка у бензинових версій, 35,8%. Не надто відстають від них варіанти з гібридними силовими установками, частка яких 27,2%.

Електромобілі з охопленням 18,7% ринку обійшли дизельні машини, які зацікавили 18,3% покупців.

Топ-10 марок та моделей

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Volkswagen та Skoda

З-поміж окремих моделей вже звично виглядають у цьому списку Renault Duster та Toyota RAV4. А от Toyota LC Prado неочікувано зайняв третє місце.

Також досить швидко прорвався до рейтингу найпопулярніших легковиків Volkswagen ID Unix — перший у світі «AI‑SUV‑купе» від VW, створений виключно для Китаю.

Нагадаємо, у 2025 році українці стали частіше купувати нові гібридні автомобілі, які за часткою продажів уже обійшли дизельні авто та впевнено наближаються до бензинових. Водночас на вторинному ринку переважають бензинові та дизельні машини.