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Рынок новых автомобилей: какие марки и модели покупают украинцы
В мае 2025 г. украинцы приобрели новых автомобилей на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к апрелю продажи авто выросли на 11,2%. Среди марок лидируют Toyota, Volkswagen и Skoda.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка (ИДА).
По данным аналитиков, в течение мая 2025 украинцы и местные предприятия приобрели 6,7 тыс. новых легковушек.
Украинцы предпочитают бензиновые авто
Картина по приоритетам горючего в сегменте новых легковых автомобилей следующая: наибольшая доля у бензиновых версий, 35,8%. Не слишком отстают от них варианты с гибридными силовыми установками, доля которых составляет 27,2%.
Электромобили с охватом 18,7% рынка обошли дизельные машины, заинтересовавшие 18,3% покупателей.
Топ-10 марок и моделей
Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Volkswagen и Skoda
Среди отдельных моделей уже привычно выглядят в этом списке Renault Duster и Toyota RAV4. А вот Toyota LC Prado неожиданно занял третье место.
Также довольно быстро прорвался в рейтинг самых популярных легковушек Volkswagen ID Unix — первый в мире AI-SUV-купе от VW, созданный исключительно для Китая.
Напомним, в 2025 году украинцы стали чаще покупать новые гибридные автомобили, которые по доле продаж уже обошли дизельные авто и уверенно приближаются к бензиновым.