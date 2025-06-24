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Рынок новых автомобилей: какие марки и модели покупают украинцы

Toyota LC Prado
Toyota LC Prado / Infocar

В мае 2025 г. украинцы приобрели новых автомобилей на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к апрелю продажи авто выросли на 11,2%. Среди марок лидируют Toyota, Volkswagen и Skoda.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка (ИДА).

По данным аналитиков, в течение мая 2025 украинцы и местные предприятия приобрели 6,7 тыс. новых легковушек.

Фото 2 — Рынок новых автомобилей: какие марки и модели покупают украинцы

Украинцы предпочитают бензиновые авто

Картина по приоритетам горючего в сегменте новых легковых автомобилей следующая: наибольшая доля у бензиновых версий, 35,8%. Не слишком отстают от них варианты с гибридными силовыми установками, доля которых составляет 27,2%.

Электромобили с охватом 18,7% рынка обошли дизельные машины, заинтересовавшие 18,3% покупателей.

Топ-10 марок и моделей

Среди марок   больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Volkswagen и Skoda

Фото 3 — Рынок новых автомобилей: какие марки и модели покупают украинцы

Среди отдельных моделей уже привычно выглядят в этом списке Renault Duster и Toyota RAV4. А вот Toyota LC Prado неожиданно занял третье место.

Также довольно быстро прорвался в рейтинг самых популярных легковушек Volkswagen ID Unix — первый в мире AI-SUV-купе от VW, созданный исключительно для Китая.

Фото 4 — Рынок новых автомобилей: какие марки и модели покупают украинцы

Напомним, в 2025 году украинцы стали чаще покупать новые гибридные автомобили, которые по доле продаж уже обошли дизельные авто и уверенно приближаются к бензиновым.

Автор:
Светлана Манько