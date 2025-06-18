Какие авто импортируют украинцы в 2025 году: бензин, дизель или электромобили

С начала года украинцы импортировали более 181 тысяч легковых авто, большинство (почти 80%) из которых – подержанные. Электромобили стали самым динамичным сегментом.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Отмечается, что, несмотря на значительное количественное преимущество подержанных транспортных средств, новые авто составили почти половину общей стоимости импорта — $1,2 млрд с $2,57 млрд. В то же время стоимость авто с пробегом составляет $1,37 млрд.

Подержанные авто обеспечили поступление в государственный бюджет таможенных платежей на 16 млрд грн, новые – в сумме 10,7 млрд грн.

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Бензиновые автомобили остаются самыми популярными, составляя почти половину (48,5% ) от всех импортируемых авто. Однако электрокары демонстрируют впечатляющий рост, занимая второе место с долей 22,1% .

Электротранспорт стал самым динамичным сегментом рынка: с начала года в Украину завезли более 40 тысяч электромобилей общей стоимостью 810 млн долларов .

Для сравнения, бензиновые авто импортированы вдвое больше по количеству, но их совокупная стоимость не намного выше – 818 млн долларов. Если такая динамика сохранится, 2025 может стать рекордным по количеству ввозимых электрокаров .

Средняя стоимость одного электрического авто, завозимого в Украину, составляет более $20 тысяч, дизельного — почти $13 тысяч, бензинового — более $9 тысяч .

Таможенники отметили, что электромобили, хотя и принадлежат к более дорогому сегменту, принесли в бюджет сравнительно скромные 333 млн грн таможенных платежей. Это обусловлено действующими налоговыми льготами по импорту электротранспорта.

Для сравнения, налоги при импорте бензиновых авто составили более 13 млрд грн, дизельных – 7,7 млрд грн, а гибридов – 5,5 млрд грн. В общей сложности за пять месяцев таможенные поступления от импорта авто составили 26,7 млрд грн.

География импорта

С начала 2025 года легковые автомобили ввозили из более чем 50 стран, однако бесспорными лидерами являются:

США — 69 тыс. (38% от общего количества импортируемых);

Польша – 22,3 тыс. (12%);

Германия – 20,4 тыс. (11%).

Совокупно из этих стран импортировано почти 111,7 тысячи авто, что составляет более 60% от общего количества. США доминируют в сегментах бензиновых автомобилей и электромобилей, в то время как Германия и Польша удерживают лидерство в дизельных автомобилях.

Напомним, в первом квартале 2025 года украинцы ввезли из-за границы 12 тысяч подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Половину из них составляли электромобили.