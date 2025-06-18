Які авто імпортують українці у 2025 році: бензин, дизель чи електромобілі

З початку року українці імпортували понад 181 тисячу легкових авто, більшість (майже 80%) з яких – вживані. Електромобілі стали найдинамічнішим сегментом.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Зазначається, що попри значну кількісну перевагу вживаних транспортних засобів, нові авто склали майже половину загальної вартості імпорту - $1,2 млрд із $2,57 млрд. У той же час, вартість авто з пробігом становить $1,37 млрд.

Вживані авто забезпечили надходження до державного бюджету митних платежів на 16 млрд грн, нові - у сумі 10,7 млрд грн.

Тип пального, який обирають українські споживачі

Бензинові автомобілі залишаються найпопулярнішими, складаючи майже половину (48,5%) від усіх імпортованих авто. Однак електрокари демонструють вражаючий ріст, посідаючи друге місце з часткою 22,1%. Вони не тільки обійшли дизельні автомобілі (20,6%), а й значно випередили гібриди (8,8%).

Електротранспорт став найдинамічнішим сегментом ринку: з початку року в Україну завезли понад 40 тисяч електромобілів загальною вартістю 810 млн доларів.

Для порівняння, бензинових авто імпортовано вдвічі більше за кількістю, але їхня сукупна вартість не набагато вища – 818 млн доларів. Якщо така динаміка збережеться, 2025 рік може стати рекордним за кількістю ввезених електрокарів.

Середня вартість одного електричного авто, яке завозять в Україну, становить понад $20 тисяч, дизельного — майже $13 тисяч, бензинового — понад $9 тисяч.

Митники зазначили, що електромобілі, хоча й належать до дорожчого сегменту, принесли до бюджету порівняно скромні 333 млн грн митних платежів. Це зумовлено чинними податковими пільгами на імпорт електротранспорту.

Для порівняння, податки при імпорті бензинових авто склали понад 13 млрд грн, дизельних — 7,7 млрд грн, а гібридів — 5,5 млрд грн. Загалом за п’ять місяців митні надходження від імпорту авто склали 26,7 млрд грн.

Географія імпорту

З початку 2025 року легкові автомобілі ввозили з понад 50 країн, однак беззаперечними лідерами є:

США — 69 тис. (38% від загальної кількості імпортованих);

— 69 тис. (38% від загальної кількості імпортованих); Польща - 22,3 тис. (12%);

- 22,3 тис. (12%); Німеччина - 20,4 тис. (11%).

Сукупно з цих країн імпортовано майже 111,7 тисяч авто, що становить понад 60% від загальної кількості. США домінують у сегментах бензинових авто та електромобілів, тоді як Німеччина та Польща утримують лідерство в дизельних автомобілях.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українці ввезли з-за кордону 12 тисяч вживаних легковиків віком до 5 років. Половину з них становили електромобілі.