Ринок електромобілів України у травні зріс на 23%

У травні 2025 року український ринок електромобілів продемонстрував стабільне зростання: загальна кількість реєстрацій склала 9 тисяч одиниць, що на 7,6% більше, ніж у квітні, і на 23% перевищує показник травня минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані, оприлюднені Інститутом досліджень автотранспорту (ІДА).

Незважаючи на складну економічну ситуацію, попит на електротранспорт в Україні зростає, і, за оцінками аналітиків, тенденція збережеться щонайменше до кінця 2025 року. Основною причиною очікуваного сплеску інтересу називають повернення з 2026 року ПДВ на розмитнення електрокарів, що може підвищити їхню вартість на 20–30%.

Додатковим ризиком для цін є нова податкова політика США, яка може вплинути на поставки електрокарів з Америки — одного з головних джерел імпорту на українському ринку.

Структура ринку в травні 2025 року

У структурі ринку електромобілів за травень 2025 року найбільшу частку зайняв імпорт вживаних авто — 4836 одиниць, що становить 53,5% загального обсягу. У порівнянні з квітнем цей показник зріс на 0,7%, а в річному вимірі — на 39%.

Другу позицію посіли внутрішні перепродажі електромобілів, яких було зареєстровано 2945 одиниць, або 32,6% ринку. Цей сегмент зріс на 10,8% порівняно з попереднім місяцем, але знизився на 6,9% у порівнянні з травнем минулого року.

Третє місце зайняли нові електромобілі — 1251 перша реєстрація, що становить 13,9% загального обсягу. Це є абсолютним історичним рекордом для України. У місячному порівнянні обсяг зріс на 33,8%, а в річному — на 78,7%.

Станом на кінець травня 2025 року в Україні експлуатується 164,9 тис. одиниць електричного транспорту (група BEV, без урахування тролейбусів і промислових машин). Найбільшу частку становлять легкові авто — 160,3 тис. одиниць. Також нараховується близько 3,5 тис. електровантажівок, 8 електробусів і майже 1 тис. одиниць електромотоциклів та скутерів.

Додамо, що найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.