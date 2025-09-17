Какие подержанные автомобили из США покупают в Украине: самые популярные модели

В течение августа украинцы приобрели почти 5,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 6% больше чем в июле 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества авто (46%) – электромобили.

Бензиновые авто охватили 40%, гибридным авто принадлежит 7%, дизельным – 4%, а авто с ГБО – 3%.

По данным аналитиков, средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце – 5,3 года.

Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model Y – 812 ед.; Tesla Model 3 – 639 ед.; Ford Escape – 383 ед.; Nissan Rogue – 263 ед.; Tesla Model S – 239 ед.

Напомним, за первое полугодие 2025 года украинцы импортировали 22 тысячи подержанных легковушек из США — это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В течение июля украинцы приобрели почти 4,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США.