- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Какие подержанные автомобили из США покупают в Украине: самые популярные модели
В течение августа украинцы приобрели почти 5,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 6% больше чем в июле 2025 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что наибольшая доля из этого количества авто (46%) – электромобили.
Бензиновые авто охватили 40%, гибридным авто принадлежит 7%, дизельным – 4%, а авто с ГБО – 3%.
По данным аналитиков, средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце – 5,3 года.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:
- Tesla Model Y – 812 ед.;
- Tesla Model 3 – 639 ед.;
- Ford Escape – 383 ед.;
- Nissan Rogue – 263 ед.;
- Tesla Model S – 239 ед.
Напомним, за первое полугодие 2025 года украинцы импортировали 22 тысячи подержанных легковушек из США — это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В течение июля украинцы приобрели почти 4,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США.