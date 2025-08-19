В Украине выросли продажи подержанных авто из США: лидирует Tesla

В течение июля украинцы приобрели почти 4,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 15% больше чем в июле 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества авто (43%) – электромобили.

На втором месте по популярности оказались бензиновые автомобили, охватившие 41%. Гибридным авто принадлежит 8%, а дизельным и авто с ГБО – по 4%.

По данным аналитиков, средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк, в июле составляет 5,5 года.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model Y – 711 ед. Tesla Model 3 – 555 ед. Ford Escape – 347 ед. Nissan Rogue – 260 ед. BMW X5 – 227 ед.

Напомним, за первое полугодие 2025 года украинцы импортировали 22 тысячи подержанных легковушек из США — это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.