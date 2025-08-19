- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине выросли продажи подержанных авто из США: лидирует Tesla
В течение июля украинцы приобрели почти 4,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 15% больше чем в июле 2024 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что наибольшая доля из этого количества авто (43%) – электромобили.
На втором месте по популярности оказались бензиновые автомобили, охватившие 41%. Гибридным авто принадлежит 8%, а дизельным и авто с ГБО – по 4%.
По данным аналитиков, средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк, в июле составляет 5,5 года.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
- Tesla Model Y – 711 ед.
- Tesla Model 3 – 555 ед.
- Ford Escape – 347 ед.
- Nissan Rogue – 260 ед.
- BMW X5 – 227 ед.
Напомним, за первое полугодие 2025 года украинцы импортировали 22 тысячи подержанных легковушек из США — это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.