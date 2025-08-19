Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,47

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине выросли продажи подержанных авто из США: лидирует Tesla

Ford Escape
Ford Escape / Infocar

В течение июля украинцы приобрели почти 4,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 15% больше чем в июле 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества авто (43%) – электромобили.

На втором месте по популярности оказались бензиновые автомобили, охватившие 41%. Гибридным авто принадлежит 8%, а дизельным и авто с ГБО – по 4%.

По данным аналитиков, средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк, в июле составляет 5,5 года.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

  1. Tesla Model Y – 711 ед.
  2. Tesla Model 3 – 555 ед.
  3. Ford Escape – 347 ед.
  4. Nissan Rogue – 260 ед.
  5. BMW X5 – 227 ед.

Напомним, за первое полугодие 2025 года украинцы импортировали 22 тысячи подержанных легковушек из США — это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Светлана Манько