Категорія
Новини
Дата публікації
В Україні зросли продажі вживаних авто з США: лідирує Tesla

Ford Escape
Ford Escape / Infocar

Протягом липня українці придбали майже 4,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 15% більше, ніж у липні 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості авто (43%) - електромобілі.

На другому місці за популярністю опинилися бензинові авто, які охопили 41%. Гібридним авто належить 8%, а дизельним та авто з ГБО – по 4%.

За даними аналітиків, середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у липні становить 5,5 року.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

1. Tesla Model Y – 711 од.;

2. Tesla Model 3 – 555 од.;

3. Ford Escape – 347 од.;

4. Nissan Rogue – 260 од.;

5. BMW X5 – 227 од.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року українці імпортували 22 тисячі вживаних легковиків зі США — це на 4% більше, ніж за аналогічний період торік. 

Автор:
Світлана Манько