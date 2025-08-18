В Україні вдвічі зросли продажі китайських автомобілів: найпопулярніші моделі

Впродовж липня українці придбали 2072 од. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 50% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що із загальної кількості авто нових було 1707 од. (+52%), а вживаних – 365 од. (+40%) од.

Аналітики зауважують, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 89%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. BYD Song Plus – 391 од.;

2. Honda eNS1 – 206 од.;

3. Volkswagen ID.UNYX – 131 од.;

4. Zeekr 7X – 104 од.;

5. Audi Q4 – 89 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. BYD Song Plus – 28 од.;

2. Audi Q4 – 27 од.;

3. BYD Sea Lion 07 – 24 од.;

4. Polestar 2 – 23 од.;

5. Zeekr 001 – 22 од.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 7318 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.