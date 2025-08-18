- Категорія
В Україні вдвічі зросли продажі китайських автомобілів: найпопулярніші моделі
Впродовж липня українці придбали 2072 од. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 50% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що із загальної кількості авто нових було 1707 од. (+52%), а вживаних – 365 од. (+40%) од.
Аналітики зауважують, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 89%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
1. BYD Song Plus – 391 од.;
2. Honda eNS1 – 206 од.;
3. Volkswagen ID.UNYX – 131 од.;
4. Zeekr 7X – 104 од.;
5. Audi Q4 – 89 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. BYD Song Plus – 28 од.;
2. Audi Q4 – 27 од.;
3. BYD Sea Lion 07 – 24 од.;
4. Polestar 2 – 23 од.;
5. Zeekr 001 – 22 од.
Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 7318 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.