Новини
Дата публікації
Названо найпопулярніші нові авто липня 2025 року серед приватних і корпоративних покупців

BYD Song Plus та Renault Duster очолили липневий рейтинг продажів / Depositphotos

У липні 2025 року український авторинок поповнився понад 6,4 тисячі нових легкових автомобілів. 66% цих машин були придбані приватними клієнтами, тоді як 34% — юридичними особами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з липнем минулого року продажі у приватному сегменті зменшилися на 2%, тоді як корпоративний сектор показав зростання на 6%.

Серед фізичних осіб найбільш популярними моделями стали BYD Song Plus, яких було реалізовано 378 одиниць, Honda eNS1 — 199 авто, Hyundai Tucson — 188 машин, Toyota RAV4 — 176 та Volkswagen ID.UNYX — 127.

Юридичні особи у липні найчастіше купували Renault Duster (367 авто), Kia Sportage (120 машин), Renault Taliant (118), Skoda Fabia (92) та Skoda Octavia (83).

Додамо, у липні 2025 року в Україні зареєстрували понад 5,5 тисяч нових автомобілів з дизельними двигунами, що на 13% менше, ніж у той самий період минулого року.

Також зауважимо, що у першому півріччі 2025 року українці придбали майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. З них 22,5 тисячі було реалізовано приватним покупцям, а 10,4 тисячі — юридичним особам. У порівнянні з аналогічним періодом 2024-го, попит з боку фізичних осіб зріс на 5%, тоді як корпоративний сектор продемонстрував спад на 10%.

