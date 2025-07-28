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Українці купують більше нових авто, бізнес – менше: статистика за пів року

авто
Продажі нових авто в Україні / Depositphotos

У першому півріччі 2025 року українці придбали майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. З них 22,5 тисячі було реалізовано приватним покупцям, а 10,4 тисячі — юридичним особам. У порівнянні з аналогічним періодом 2024-го, попит з боку фізичних осіб зріс на 5%, тоді як корпоративний сектор продемонстрував спад на 10%.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Укравтопрому.

Найпопулярніші легковики серед українців і бізнесу

Протягом першого півріччя 2025 року приватні покупці на українському ринку надавали перевагу таким моделям нових легковиків:

  1. Toyota RAV4 — 1 336 авто.
  2. BYD Song Plus — 944 авто.
  3. Renault Duster — 913 авто.
  4. Hyundai Tucson — 851 авто.
  5. Volkswagen ID.Unyx — 801 авто.

Серед юридичних осіб найбільшим попитом користувалися:

  1. Renault Duster — 1 567 авто.
  2. Skoda Octavia — 512 авто.
  3. Toyota Prado — 380 авто.
  4. Toyota RAV4 — 332 авто.
  5. Skoda Kodiaq — 330 авто.

Таким чином, попри різні пріоритети у виборі моделей, Renault Duster очолив рейтинги продажів в обох сегментах.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 31,6 тисячі дизельних легкових автомобілів — це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дизельні моделі втрачають частку ринку серед як нових, так і вживаних авто.

Автор:
Ольга Опенько