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Українці купують більше нових авто, бізнес – менше: статистика за пів року
У першому півріччі 2025 року українці придбали майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. З них 22,5 тисячі було реалізовано приватним покупцям, а 10,4 тисячі — юридичним особам. У порівнянні з аналогічним періодом 2024-го, попит з боку фізичних осіб зріс на 5%, тоді як корпоративний сектор продемонстрував спад на 10%.
Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Укравтопрому.
Найпопулярніші легковики серед українців і бізнесу
Протягом першого півріччя 2025 року приватні покупці на українському ринку надавали перевагу таким моделям нових легковиків:
- Toyota RAV4 — 1 336 авто.
- BYD Song Plus — 944 авто.
- Renault Duster — 913 авто.
- Hyundai Tucson — 851 авто.
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Volkswagen ID.Unyx — 801 авто.
Серед юридичних осіб найбільшим попитом користувалися:
- Renault Duster — 1 567 авто.
- Skoda Octavia — 512 авто.
- Toyota Prado — 380 авто.
- Toyota RAV4 — 332 авто.
- Skoda Kodiaq — 330 авто.
Таким чином, попри різні пріоритети у виборі моделей, Renault Duster очолив рейтинги продажів в обох сегментах.
Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 31,6 тисячі дизельних легкових автомобілів — це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дизельні моделі втрачають частку ринку серед як нових, так і вживаних авто.