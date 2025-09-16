Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Продажі китайських автомобілів зросли на 42%: найпопулярніші моделі

BYD Song Plus
BYD Song Plus / Infocar

Впродовж серпня українці придбали 2424 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 42% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що із загальної кількості авто нових було 2026 од. (+52%), а вживаних – 398 од. (+7%).

 Аналітики підкреслюють, що абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі, а саме - 88%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Song Plus  – 361 од.; 
  2. Volkswagen ID.UNYX  – 206 од.;
  3. Honda eNS1 – 202 од.;
  4. BYD Sea Lion 07 - 155 од. 
  5. Audi Q4 – 109 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. Zeekr 001 - 33 од.;
  2. BYD Sea Lion 07 - 28 од.
  3. BYD Song Plus - 26 од.;
  4. Polestar 2 - 19 од.; 
  5. Zeekr 7X - 18 од.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 7318 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зауважимо, впродовж липня українці придбали 2072 од. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 50% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Автор:
Світлана Манько