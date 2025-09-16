Продажі китайських автомобілів зросли на 42%: найпопулярніші моделі

Впродовж серпня українці придбали 2424 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 42% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що із загальної кількості авто нових було 2026 од. (+52%), а вживаних – 398 од. (+7%).

Аналітики підкреслюють, що абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі, а саме - 88%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus – 361 од.; Volkswagen ID.UNYX – 206 од.; Honda eNS1 – 202 од.; BYD Sea Lion 07 - 155 од. Audi Q4 – 109 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 - 33 од.; BYD Sea Lion 07 - 28 од. BYD Song Plus - 26 од.; P olestar 2 - 19 од.; Zeekr 7X - 18 од.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 7318 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зауважимо, впродовж липня українці придбали 2072 од. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 50% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.