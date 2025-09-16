- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Продажі китайських автомобілів зросли на 42%: найпопулярніші моделі
Впродовж серпня українці придбали 2424 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 42% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що із загальної кількості авто нових було 2026 од. (+52%), а вживаних – 398 од. (+7%).
Аналітики підкреслюють, що абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі, а саме - 88%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus – 361 од.;
- Volkswagen ID.UNYX – 206 од.;
- Honda eNS1 – 202 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 155 од.
- Audi Q4 – 109 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 - 33 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 28 од.
- BYD Song Plus - 26 од.;
- Polestar 2 - 19 од.;
- Zeekr 7X - 18 од.
Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 7318 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зауважимо, впродовж липня українці придбали 2072 од. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 50% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.