Як швидко електрокари витіснять бензинові авто?

З кожним роком електромобілів стає більше й більше, як по всьому світі, так і зокрема, в Україні. Водночас бензинові авто досі домінують, за інерцією, через зручність або звичку. Але тренд змінюється, і доволі швидко. Чи справді електрокари можуть витіснити автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року? Редакція Delo.ua з'ясувала, які фактори підштовхують цей перехід і що може його загальмувати.

Світовий контекст: електричний ривок набирає обертів

Глобальний автомобільний ринок переживає справжню революцію. За оцінками аналітичної компанії BloombergNEF, до 2030 року частка електрокарів у світових продажах може сягнути 40%, а до 2040-го – понад 70%. Ці цифри підкріплені масштабними інвестиціями автогігантів: лише у 2023 році Tesla, BYD, Volkswagen Group та General Motors вклали в розвиток електролінійок понад $180 млрд, поступово відмовляючись від виробництва бензинових моделей.

На фоні інвестиційного ажіотажу посилюється і регуляторний тиск. Європейський Союз ухвалив рішення про заборону продажу нових авто з бензиновими та дизельними двигунами з 2035 року. Норвегія планує зробити це вже у 2025-му, Нідерланди – у 2030-му. Великобританія встановила дедлайн на 2035 рік, а низка американських штатів, включно з Каліфорнією та Нью-Йорком, готують аналогічні заборони.

У Китаї діє масштабна програма субсидій і розвитку зарядної інфраструктури, що вже зробило його найбільшим ринком електромобілів у світі. За 2023 рік китайці придбали 8,1 млн електрокарів — це 60% від світових продажів.

Технологічний прорив: батареї дешевшають, пробіг зростає

Ключовий фактор успіху електромобілів – стрімке здешевлення літій-іонних батарей. За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), за останні 10 років їхня вартість впала на 85% і продовжує знижуватися. Сучасні електрокари можуть проїжджати 400-500 км на одному заряді, що практично зрівняло їх з бензиновими аналогами.

Паралельно розвивається швидкісна зарядка: нові станції потужністю 350 кВт дозволяють поповнити батарею до 80% за 15-20 хвилин. Компанії як ChargePoint, Ionity та Tesla Supercharger розгортають тисячі таких пунктів по всьому світу.

Українські реалії: попит росте, але бар'єри залишаються

Електромобілі в Україні поки становлять лише 2-3% від загального автопарку. За даними Укравтопром, у 2024 році українці придбали понад 17 тисяч електрокарів і це на 57% більше, ніж роком раніше. Найпопулярнішими моделями можна вважати Nissan Leaf (42% ринку), Tesla Model 3 (18%) та Volkswagen ID.4 (12%).

Проте основні бар'єри залишаються серйозними. Висока початкова вартість, адже середня ціна нового електрокара в Україні становить $35-40 тис., що вдвічі дорожче за еквівалентний бензиновий автомобіль. Не забуваємо про проблему дефіциту зарядних станцій. На кінець 2024 року в Україні працювало близько 17 000 публічних зарядних станцій, що обслуговують понад 120 000 електромобілів. Тоді як для масового переходу потрібно мінімум 35 тис.

Гальмує ринок також відсутність масштабних державних стимулів. На відміну від європейських країн, де покупці отримують субсидії до €9 тис., в Україні діє лише звільнення від ввізного мита та податків при першій реєстраці. І то, з 2026 року планується скасування цих пільг, що може призвести до збільшення вартості електромобілів на кілька тисяч євро.

Економіка і довкілля: математика на користь електрики

Згідно з аналітикою International Energy Agency, електрокари вже нині економічніші в експлуатації. Вартість «заправки» електрикою у 4-5 разів нижча: 100 км пробігу коштує $2-3 проти $12-15 для бензинового авто. Технічне обслуговування також простіше й дешевше, адже електродвигун має лише 20 рухомих деталей проти 2000 у ДВЗ.

За підрахунками експертів McKinsey & Company, до 2027 року сукупна вартість володіння електромобілем зрівняється з бензиновим, а після 2030-го стане суттєво нижчою.

Екологічний фактор також критично важливий. За оцінками платформи EcoFactorTech, електромобілі за весь цикл експлуатації створюють на 40-60% менше викидів CO₂, ніж бензинові аналоги. З урахуванням того, що частка відновлюваної енергії у світовому енергобалансі зростає, цей розрив лише збільшуватиметься.

Виклики перехідного періоду

Попри оптимістичні прогнози, електрифікація автотранспорту стикається з серйозними викликами. Енергосистеми більшості країн не готові до масового переходу. Проблема в тому, що додаткове навантаження від мільйонів електрокарів може призвести до перебоїв у постачанні електроенергії.

Також залишається питання утилізації відпрацьованих батарей та дефіциту літію, кобальту та інших рідкісних металів, необхідних для їх виробництва.

Прогноз на 2030-й: критична маса без повного витіснення

Аналітики сходяться в одному: повністю витіснити бензинові авто до 2030 року електрокари не зможуть, але досягнуть критичної маси. Консалтингова компанія PwC прогнозує, що електромобілі займуть 30-40% світового ринку нових авто до кінця десятиліття.

Бензинові автомобілі ще довго залишатимуться на вторинному ринку та в специфічних сегментах. Особливо, такі сектори, як важкий транспорт, сільське господарство, віддалені регіони з поганою інфраструктурою. Але є прогнози, що до 2030 року кожне третє нове авто в Україні буде електричним.

Щоб ця трансформація відбулася швидше та ефективніше, країнам потрібно не лише стимулювати попит через субсидії та пільги, а й системно готувати енергомережі, розвивати зарядну інфраструктуру та адаптувати законодавчу базу. Адже електричне майбутнє передбачає не стільки заміну заправок на розетки, скільки комплексну перебудова всієї транспортної екосистеми.