Плюси та мінуси електрокарів: що потрібно знати українському водію

Електромобільність в Україні набирає обертів, але чи варто переходити на електрокар саме зараз? Розбираємо головні переваги та недоліки електричних автомобілів з урахуванням українських реалій. На порталі Delo.ua детально аналізуємо, що чекає на власників електрокарів у 2025 році. Революція в автомобільному світі відбувається на наших очах. Електромобілі вже не є екзотикою, а стають реальною альтернативою традиційним авто. Проте кожен потенційний власник має зважити всі за і проти, особливо в українських умовах.

Головні переваги електрокарів

Найбільш відчутні плюси електромобілів стосуються саме економії коштів. Якщо власник звичайного авто витрачає на паливо 3-5 тисяч гривень на місяць, то власник електрокара може обійтися 600-1000 гривнями за електроенергію при тому ж пробігу.

Основні економічні переваги включають:

електроенергія дешевша у 4-5 разів, ніж бензин;

мінімальне техобслуговування (без заміни мастила, фільтрів, свічок);

податкові пільги (звільнення від ПДВ, мита та акцизу).

Технологічні переваги теж вражають. Електромотори забезпечують миттєвий крутний момент, що дає потужний розгон без затримок. Тихість роботи робить поїздки значно комфортнішими, особливо в міських умовах.

Екологічний аспект все частіше схиляює українців на бік електрики. Відсутність викидів під час експлуатації особливо актуальна для великих міст з проблемами якості повітря.

Основні недоліки, які варто враховувати

Проте електрокари мають і серйозні мінуси, які можуть стати вирішальними для багатьох водіїв. Найболючіше питання – висока початкова вартість. Електромобіль коштує на 30-50% дорожче за аналогічне авто з ДВЗ, насамперед через дорогу батарею.

Ключові недоліки електрокарів:

обмежений запас ходу (250-450 км проти 600-900 км у бензинових);

тривалий час зарядки (30-60 хвилин на швидких станціях);

нерозвинена інфраструктура зарядок, особливо в регіонах;

зниження ефективності взимку на 20-40%.

Після 5-8 років експлуатації може виникнути потреба замінити батарею, що коштує $10-20 тисяч. Іноді це перевищує залишкову вартість самого авто. До того ж обслуговування потребує спеціалізованих сервісів, яких в Україні поки що небагато.

Для кого електрокар – оптимальний вибір

Електромобіль стане відмінним рішенням для мешканців великих міст, які мають доступ до домашньої зарядки та переважно їздять в межах міста. Якщо ви готові інвестувати в екологічність та економію на експлуатації – електрокар окупиться за 2-3 роки активного використання.

Водіям, які часто подорожують між містами або живуть у регіонах з обмеженою інфраструктурою, поки що краще розглянути традиційні авто або гібридні варіанти.

Електрокари в Україні поступово стають реальною альтернативою, але це не універсальне рішення. Головне – чесно оцінити свої потреби та готовність до компромісів у питаннях запасу ходу та зарядки.