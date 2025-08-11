Альтернативи Tesla у 2025 році: оптимальні варіанти для кожної моделі

Довгий час поняття «хороший електромобіль» та Tesla були майже синонімами. Але по мірі розвитку автопрому з’являється все більше нових моделей інших популярних виробників. Особливо, якщо свої новинки пропонують такі гіганти, як Kia, BMW, Hyundai або Ford. Тож попри домінування Tesla на ринку електромобілів, у 2025 році з’являється дедалі більше конкурентів, які можуть скласти гідну альтернативу моделям дітища Ілона Маска. Особливо, якщо не хочеться витрачатися на дорогі запчастини до Тесли (які обов’язково мають бути оригінальними) та шукати сервісний центр, яких і так мало. Редакція Delo.ua розглянула сучасні електромобілі, які можуть повноцінно замінити популярні Тесла моделі. Звісно, питання яку альтернативу обрати – залежить від бажаного класу, характеристик та призначення.

Kia EV6 VS Tesla Model Y

Tesla Model Y рахується найпопулярнішим електричним кросовером Tesla Motors. Модель приваблює водіїв поєднанням просторого салону, передових технологій автопілота та високих стандартів безпеки в елегантному кросовері.

Південнокорейський гігант автопрому створив гідну альтернативу – Kia EV6. Машина пропонує схожі технічні параметри Tesla Model Y, але із сучасним стилем та ергономікою, яку так любить дотримуватись Kia.

Отже, що пропонує Kia EV6:

запас ходу до 500 км,

потужність до 320 к.с. (в залежності від версії),

швидка зарядка (від 10 до 80% за 18 хв),

доступна повнопривідна версія

Причому модель дозволяє навіть дещо зекономити. Для порівняння, ціна EV6 починається від $42 600, тоді як ціна Тесли Model Y стартує з $44 990. Тому EV6 вважають однією з найпривабливіших альтернатив у сегменті електричних кросоверів.

Hyundai Ioniq 6 VS Tesla Model 3

Tesla Model 3 довго утримувала лідерство серед седанів середнього класу. Це компактна машина, яка поєднує мінімалістичний дизайн салону з центральним 15-дюймовим сенсорним екраном, плюс потужність до 513 к.с. та запас ходу до 629 км.

А тепер на авторинку з’явився Hyundai Ioniq 6, який вже зараз демонструє схожий рівень технологій і вищу аеродинамічну ефективність.

В цілому Hyundai Ioniq 6 демонструє наступні характеристики:

запас ходу до 550 км,

коефіцієнт аеродинамічного опору – 0,21,

два типи батарей: 53 або 77,4 кВт·год,

підтримка швидкої зарядки (800 В).

Модель доступна в ціновому діапазоні від $37 750 до $51 000, що дозволяє розглядати її як практичну альтернативу тим, хто шукає електромобіль на заміну Тесла моделі 3, яка до речі, може коштувати від $42 490 до $54 990 залежно від комплектації та опцій.

Lucid Air VS Tesla Model S

Преміальний седан Tesla Model S залишається показником технологічного прогресу. Це машина, яка може похвалитися потужністю 1,020 к.с. у версії Plaid, розгоном з 0 до 60 миль/год за 1,99 секунди та запасом ходу до 402 миль за стандартом EPA.

Альтернативу запропонував американський виробник Lucid Motors. Його новий витвір – Lucid Air демонструє не менше інновацій у дизайні, дальності та обробці салону. Основні характеристики Lucid Air виглядають наступним чином:

запас ходу до 840 км,

до 1 200 к.с. у топовій версії,

прискорення до 100 км/год менш ніж за 2,5 с,

зарядка до 480 км ходу за 20 хв.

Хоча ціна Тесли Model S стартує з приблизно $75 000 доларів, базовий Lucid Air у версії Pure RWD коштує менше (наприклад нову модель можна придбати за $52 000), зберігаючи при цьому головні переваги: дальність, потужність та престижність. Це надає йому перевагу серед цінителів люксових електромобілів

BMW iX VS Tesla Model X

Сегмент електричних SUV представлений у Tesla моделлю X. Цю машину легко впізнати завдяки фірмовим соколиним дверцятам, великим запасом ходу до 560 км, просторим 7-місним салоном. Не кажучи про високі рейтинги безпеки завдяки низькому центру ваги електричної платформи.

Німецький концерн у відповідь запропонував BMW iX, який демонструє більш преміальний підхід до якості, стилю та внутрішнього простору. Може в чомусь модель і поступається Теслі (запас ходу 497 км проти 560 км), але це компенсується іншими перевагами:

потужність до 516 к.с. (версія xDrive50),

преміальні матеріали оздоблення,

нова iDrive-система з вигнутим дисплеєм.

Хоча вартість iX може виявитися дещо вищою за середню ціну Тесли, водій отримує за ці гроші винятковий рівень комфорту та брендову німецьку інженерію. А це може бути вирішальним фактором при виборі серед великих електромобілів

Ford F-150 Lightning VS Tesla Cybertruck

Експериментальний Cybertruck від Tesla – це революційний електричний пікап з броньованим корпусом, потужністю буксирування до 11,000 фунтів та запасом ходу понад 500 км.

Поціновувачам пікапів може сподобатися, як альтернатива практичний Ford F-150 Lightning. Цей «американець» зберігає класичний підхід до форм-фактора пікапа з новими електричними технологіями:

запас ходу до 515 км (у версії з розширеним акумулятором),

потужність до 580 к.с.,

можливість живлення будинку (технологія Ford Intelligent Backup Power),

вантажопідйомність до 900 кг.

Ціновий діапазон такої моделі може коливатися в межах від $62 995 до $84 995. Що в цілому виявляється доступніше, ніж ціна Тесли Cybertruck у подібній конфігурації.

Тож у 2025 році покупці електромобілів точно не обмежуються лише Теслою. Ба більше, альтернативи від інших виробників часто пропонують краще співвідношення ціни, дальності ходу, якості збірки та оснащення.