Tesla представила найдоступніший варіант Cybertruck: скільки коштує

Компанія Tesla офіційно оголосила про запуск нового варіанту електричного пікапа Cybertruck — задньопривідної версії Long Range Rear-Wheel Drive (RWD), який відсьогодні доступний у США за ціною $69 990.

Про це пише Reuters.

З урахуванням федерального податкового кредиту в розмірі $7500 вартість авто для покупців може скласти лише $62 490.

Це найдоступніша версія серед трьох моделей Cybertruck, які наразі пропонує Tesla в США. Вона доповнює вже наявні комплектації з повним приводом (AWD), яка коштує 79 990 тисяч та топову версію Cyberbeast, вартість якої становить 99 990 тис доларів.

За даними Drive Tesla, модель Long Range RWD має деякі спрощення порівняно з дорожчими версіями: салон оснащено текстильними сидіннями, стандартною аудіосистемою з 7 динаміками (проти 15 у повнопривідних комплектаціях), відсутні вентиляція сидінь, підігрів заднього ряду та задній пасажирський екран. Також у вантажному відсіку немає електричних розеток.

Заявлений запас ходу нової моделі становить приблизно 350 миль (понад 560 км), а максимальна буксирувальна здатність — 7500 фунтів (близько 3400 кг), що робить її привабливим варіантом для тих, хто шукає потужний, але водночас доступніший електропікап.

Попри це, новий Cybertruck зберігає фірмові особливості дизайну: екзоскелет із нержавіючої сталі, броньоване скло та унікальний трикутний силует, який ще до початку продажів зробив модель культовою.

Перші поставки нової версії очікуються вже в червні-липні цього року. Поки що модель доступна лише на ринку США.

Додамо, що в жовтні минулого року Tesla відкликала понад 27 000 Cybertruck у США через затримку зображення камери заднього виду, що може погіршити видимість водія та збільшити ризики аварій.