Tesla представила самый доступный вариант Cybertruck: сколько стоит

Компания Tesla официально объявила о запуске нового варианта электрического пикапа Cybertruck — заднеприводной версии Long Range Rear-Wheel Drive (RWD), который до сих пор доступен в США по цене $69 990.

Об этом пишет Reuters.

С учетом федерального налогового кредита в размере $7500, стоимость авто для покупателей может составить лишь $62 490.

Это самая доступная версия среди трех моделей Cybertruck, которые предлагает Tesla в США. Она дополняет уже имеющиеся комплектации с полным приводом (AWD), которая стоит 79,99 млн и топовую версию Cyberbeast, стоимость которой составляет 99,99 млн долларов.

По данным Drive Tesla, модель Long Range RWD имеет некоторые упрощения по сравнению с более дорогими версиями: салон оснащен текстильными сиденьями, стандартной аудиосистемой с 7 динамиками (против 15 в полноприводных комплектациях), отсутствуют вентиляция сидений, подогрев заднего ряда и задний пассажирский экран. Также в грузовом отсеке нет электрических розеток.

Заявленный запас хода новой модели составляет примерно 350 миль (более 560 км), а максимальная буксировочная способность — 7500 фунтов (около 3400 кг), что делает ее привлекательным вариантом для ищущих мощный, но одновременно более доступный электропикап.

Несмотря на это, новый Cybertruck сохраняет фирменные особенности дизайна: экзоскелет из нержавеющей стали, бронированное стекло и уникальный треугольный силуэт, который до начала продаж сделал модель культовой.

Первые поставки новой версии ожидаются уже в июне-июле этого года. Пока модель доступна только на рынке США.

Добавим, что в октябре прошлого года Tesla отозвала более 27 000 Cybertruck в США из-за задержки изображения заднего вида камеры, что может ухудшить видимость водителя и увеличить риски аварий.