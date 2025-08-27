Які моделі електромобілів найчастіше купують українці

Ринок електромобілів в Україні з кожним роком зростає, і вже у 2025 році їх частка на вторинному та первинному ринках сягнула рекордних показників. Електрокари обирають не лише мешканці великих міст, а й жителі менших населених пунктів, адже ціни на вживані моделі стали доступнішими, а мережа зарядних станцій — розгалуженішою. На порталі Delo.ua детально розберемо, які саме моделі стали лідерами продажів, чому українці віддають їм перевагу та які тенденції формують ринок.

Nissan Leaf – доступна класика

Nissan Leaf утримує першість на українському ринку вже кілька років поспіль. Причини цього очевидні: відносно низька ціна, простота в обслуговуванні та велика кількість пропозицій на вторинному ринку. Середня вартість уживаного Leaf 2018–2020 року коливається в межах 10–14 тисяч доларів, що робить його найбільш доступним входом у світ електрокарів.

Найбільш популярними є версії з батареєю на 40 кВт·год, які забезпечують запас ходу 200–250 км у реальних умовах. Для поїздок містом цього вистачає з головою, а відносно проста конструкція робить Leaf привабливим і для сервісів таксі.

Tesla Model 3 – преміум, який став масовим

Tesla Model 3 стала найпопулярнішою «преміальною» моделлю в Україні. Вона вже не сприймається як рідкісний статусний автомобіль, а радше як символ сучасного та зручного транспорту. Попит стимулює і зростання кількості зарядних станцій із функцією швидкої зарядки, де Tesla почувається найкраще.

Ціна на вживані Model 3 стартує від 22–25 тисяч доларів за авто 2018–2019 років випуску. Новіші варіанти, особливо з батареями Long Range, коштують понад 30 тисяч доларів. Попри це, українці активно обирають Tesla за потужність, технологічність та бренд, що асоціюється з майбутнім.

Volkswagen ID.4 – кросовер для сім’ї

У сегменті сімейних авто лідирує Volkswagen ID.4. Це кросовер із простором для пасажирів та багажу, що робить його привабливим вибором для родин. Українці цінують його також за європейську якість збірки й комфорт під час тривалих поїздок.

Ціни на ID.4 на вторинному ринку стартують від 25 тисяч доларів, а нові автомобілі коштують ще дорожче. Однак у 2025 році ця модель увійшла в трійку найпродаваніших, що свідчить: попит на практичні електрокросовери стабільно зростає.

BMW i3 – міський стиль

Хоча виробництво BMW i3 вже припинено, в Україні ця модель залишається популярною на вторинному ринку. Її обирають ті, хто цінує дизайн, маневреність та німецьку якість. Ціна на такі авто стартує від 12–15 тисяч доларів, і попит залишається стабільним завдяки відмінній придатності для міських умов.

Hyundai Kona Electric та інші новачки

Серед відносно нових гравців українського ринку виділяється Hyundai Kona Electric. Вона приваблює збалансованістю: невеликий, але комфортний кросовер із запасом ходу до 400 км у змішаному циклі. Його обирають ті, кому Nissan Leaf здається замалим, а Tesla – занадто дорогою.

Поступово увагу привертають також китайські виробники, зокрема BYD та MG, які пропонують вигідне співвідношення ціни й можливостей. Їхня частка поки що невелика, але експерти прогнозують активне зростання.

Загальні тенденції ринку

У 2025 році український ринок електрокарів формують три головні чинники:

зростання пропозиції на вторинному ринку, що робить електромобілі доступнішими;

розширення мережі зарядних станцій, включно з швидкісними;

поступове входження китайських брендів, які конкурують з європейськими та американськими за ціною.

Таким чином, лідерами продажів в Україні залишаються Nissan Leaf та Tesla Model 3, до яких активно додаються Volkswagen ID.4 та інші кросовери. Це свідчить про те, що український споживач шукає не лише економію, а й комфорт, сучасні технології та іміджевість. Електрокари перестали бути екзотикою — вони впевнено стають масовим транспортом для різних верств населення.