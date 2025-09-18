Где в Украине самые большие продажи новых авто: популярные модели в регионах

В августе крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 61% августовских продаж новых легковых автомобилей.

Крупнейшие региональные рынки августа

По данным аналитиков, в течение августа в Киеве приобрели 2108 новых автомобилей.

В Киевской области было зарегистрировано 733 ед, в Днепропетровской области - 523 авто, в Одесской области - 394 ед., а в Харьковской области - 368 ед.

Бестселлером августа на рынке новых авто Киева, Днепропетровской и Харьковской областей был Renault Duster .

В Киевской области первенство принадлежит Toyota Yaris Cross.

Жители Одесской области чаще покупали BYD Song Plus.

Рынок автомобилей в Украине.

Напомним, в течение августа 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.