У Києві за пів року прибрали майже 1700 покинутих авто

За останні шість місяців у Києві майже 1700 занедбаних або пошкоджених автомобілів було вивезено, прибрано власниками або відремонтовано. Роботи охопили всі десять районів міста.

Як пише Delo.ua, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Очищення дворів і проїздів Києва

Майже 1700 занедбаних або пошкоджених автомобілів у всіх десяти районах Києва було вивезено, прибрано власниками або приведено до ладу протягом останніх шести місяців.

Проблема була локальною, але значущою для міста, адже забруднені та покинуті автівки ускладнювали прохідність дворів та впливали на безпеку мешканців, наголосив Ткаченко.

Ще на початку року міська влада визначила алгоритм дій:

райони оновили переліки автомобілів;

створили комісії;

видавали приписи та спілкувалися з власниками;

було виділено майданчики для тимчасового зберігання авто, які власники могли забрати безоплатно.

Станом на сьогодні:

706 автомобілів вивезені на майданчики,

813 прибрали власники,

178 приведено до ладу,

55 авто ще у процесі остаточного вирішення.

Деякі великогабаритні автівки та транспортні засоби, пов’язані зі слідчими діями щодо воєнних злочинів, поки що не прибрані.

Міська влада закликає громадян продовжувати надсилати звернення щодо покинутих автомобілів та інших проблем у громадському просторі. Як зазначив Ткаченко, небайдужість і співучасть громади допомагають робити місто більш безпечним та комфортним для життя.

"Чи розвʼязали проблему зовсім? Ні, тому що ворожі атаки тривають, і майно наших громадян продовжує страждати. Але ми хоч трохи, але змінили парадигму сприйняття проблем, які виникають у Києві", - підсумував він.

Раніше в Дніпровському районі почали розміщувати оголошення на залишених автомобілях. У них власникам пропонують самостійно прибрати транспорт протягом семи днів. У разі ігнорування – авто буде примусово переміщено на спеціально відведений майданчик для зберігання.