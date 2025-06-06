У Києві активізувалася евакуація покинутих машин: попередження для автовласників з’явилися в Дніпровському районі

У Києві продовжують боротися з покинутими автомобілями — у Дніпровському районі розміщені нові повідомлення на занедбаних авто із попередженням про примусове переміщення. Власникам дають сім днів на самостійне прибирання транспорту.

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Відповідні попередження, датовані 4 червня, направлено від відділу благоустрію та екології Дніпровського району столиці, повідомляє кореспондент Delo.ua.

Фото: Руслан Кисляк, Delo.ua

В столиці попереджають про вивіз старих машин

У Києві триває практична реалізація рішення Ради оборони міста щодо евакуації покинутих або пошкоджених транспортних засобів.

У Дніпровському районі з’явилися оголошення на залишених автівках: власникам пропонують добровільно перемістити транспорт протягом семи календарних днів. Інакше авто буде примусово переміщено на спеціально визначений майданчик для зберігання.

Це рішення було ухвалене ще в лютому під час першого засідання оновленої Ради оборони Києва під головуванням Тимура Ткаченка. Його мета — підвищити рівень безпеки та забезпечити безперешкодну роботу міських служб.

Станом на лютий у столиці нараховувалося понад тисячу покинутих автомобілів. Вони створюють перешкоди для спецтехніки, псують санітарний стан дворів і можуть становити небезпеку для дітей, зокрема біля майданчиків.

Йдеться саме про тимчасове переміщення, а не утилізацію транспорту. Власники зможуть повернути авто після подання відповідного запиту.

Фото: Руслан Кисляк, Delo.ua

Боротьба зі стихійним паркуванням

Нагадаємо, у столиці запроваджують постійний моніторинг прибудинкових територій на предмет порушення правил паркування. Ініціатива пов’язана з безпековими загрозами — під час нещодавніх масованих атак рятувальники стикнулися з труднощами доступу до місць влучань через хаотично припарковані авто.

Інспектуванням займатимуться Департамент муніципальної безпеки та Департамент територіального контролю КМДА. До процесу також залучатимуться керуючі компанії, ОСББ, ЖБК та ДСНС, яка разом із міськими службами визначатиме критичні локації — адреси та під’їзди до будинків, де необхідно забезпечити безперешкодний проїзд спецтехніки.