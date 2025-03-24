Київ посилює контроль за порушниками правил паркування

У Києві забезпечать постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови щодо порушень правил паркування. До цього процесу також залучатимуть керуючі компанії, ОСББ та ЖБК.

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Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Проблема стихійного паркування у столичних дворах

Ткаченко повідомив, що нещодавно Київ став жертвою масованої дронової атаки. Зокрема, Росія спрямовує свої удари по житловій інфраструктурі.

В окремих локаціях, зокрема в житлових кварталах, рятувальники зіткнулися з проблемами доступу до місць ураження через щільно припарковані автомобілі, що ускладнює проведення рятувальних робіт.

Щоб усунути цю проблему, він доручив Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю КМДА організувати постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушень правил паркування. Також до цього процесу залучатимуться керуючі компанії, ОСББ та ЖБК.

Крім того, було доручено Департаменту транспортної інфраструктури розробити план-графік для встановлення антипаркувальної інфраструктури.

Спільно з Департаментом фінансів мають визначити джерела фінансування цих робіт. Міські департаменти, районні державні адміністрації та комунальні підприємства повинні забезпечити реалізацію робіт відповідно до затвердженого плану.

До цього завдання також долучатиметься ДСНС Києва, яке разом з міськими департаментами визначатиме адреси та під'їзди до будинків, де необхідно забезпечити проїзд для спецтехніки.

"Прошу киян сприяти тому, щоб двори були в повній доступності для роботи екстрених служб. Не запарковуйте двори, повідомляйте про покинуті авто чи транспортні засоби, які перегороджують проїзди", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, у міському застосунку “Київ Цифровий” з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження.

Додамо, в застосунку "Київ Цифровий" запроваджено сервіс безкоштовного паркування для захисників і захисниць.