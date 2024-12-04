За три місяці столичних водіїв оштрафували за неправильне паркування на 26,4 млн грн

За підсумками трьох місяців до бюджету Києва надійшло 26,4 мільйони гривень від сплачених штрафів за порушення правил паркування. Про це звітує Департамент територіального контролю міста Києва.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

За три місяці інспектори з паркування наклали штрафи на понад 90 тисяч водіїв у Києві.

Штрафні санкції були накладені на понад 34 тисячі водіїв за неоплату паркування.

17 тис. 90 автомобілів були тимчасово затримані на штраф майданчику.

Фінансові показники

Зазначається, що 26,4 млн гривень надійшли до міського бюджету від сплачених штрафів.

Загальна сума оплат за паркування становить 22,3 млн грн.

Суми штрафів

340 грн — за порушення правил зупинки та стоянки. Це й же штраф стосується паркування у місцях, відведених для стоянки тільки транспортних засобів, оснащених електричними двигунами;

680 грн — за створення перешкод дорожньому руху або загрозу безпеці;

700 грн в першій паркувальний зоні, 500 грн у другій та 100 грн. у третій — за неоплату паркування.

Штраф рівний двадцятикратному розміру від погодинного тарифу.

Раніше повідомлялось, що з 22 квітня 2024 року, в Києві знову вводиться оплата за паркування на муніципальних паркінгах, повертаючись до цифрового формату.