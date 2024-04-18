У Києві повертають платне паркування

З понеділка 22 квітня, в Києві знову вводиться оплата за паркування на муніципальних паркінгах, повертаючись до цифрового формату.

Про це повідомляється у застосунку "Київ цифровий".

Згідно з повідомленням, оплачувати паркування на муніципальних паркінгах можна в будні дні з 8:00 до 22:00. В нічний час, а також у вихідні дні паркування безкоштовне.

Як уникнути штрафів

Щоб не отримати штраф через прострочену оплату, мешканцям Києва радять увімкнути сповіщення в налаштуваннях свого телефону, щоб отримувати щогодинне нагадування про активне паркування. Система автоматично зупинить паркування о 22:00.

Також рекомендується скористатися опцією автоматичного завершення паркування, якщо автомобіль буде залишатися на ніч. Для цього потрібно обрати необхідний час завершення паркування у додатку на момент початку паркування.

Скасування плати за паркування

Нагадаємо, 21 лютого шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджено тарифи на платне паркування в місті.

Згідно з рішенням суду, КП "Київтранспарксервіс", яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці аж в 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимізувала".

13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві – знову завищені.

За результатами розгляду, АМКУ оштрафувала КП "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн. гривень та зобов’язала комунальників та КМВА припинити правопорушення

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