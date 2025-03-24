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Киев ужесточает контроль за нарушителями правил парковки
В Киеве обеспечат постоянное инспектирование проблемных участков жилой застройки по поводу нарушений правил парковки. В этот процесс также будут привлекать управляющие компании, ОСМД и ЖСК.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
Проблема стихийной парковки в столичных дворах
Ткаченко сообщил, что недавно Киев стал жертвой массированной дроновой атаки. В частности, Россия чаще направляет свои удары по жилищной инфраструктуре, отметил он.
В отдельных локациях, в частности в жилых кварталах, спасатели столкнулись с проблемами доступа к местам поражения из-за плотно припаркованных автомобилей, что затрудняет проведение спасательных работ.
Чтобы устранить эту проблему, он поручил Департаменту муниципальной безопасности и Департаменту территориального контроля КГГА организовать постоянное инспектирование проблемных участков жилой застройки по поводу нарушений правил парковки. Также к этому процессу будут привлекаться управляющие компании, ОСМД и ЖСК.
Кроме того, было поручено Департаменту транспортной инфраструктуры сделать план-график для установления антипарковочной инфраструктуры.
Совместно с Департаментом финансов должны быть определены источники финансирования этих работ. Городские департаменты, районные государственные администрации и коммунальные предприятия должны обеспечить реализацию работ в соответствии с утвержденным планом.
К этой задаче также будет приобщаться ГСЧС Киева, которое вместе с городскими департаментами будет определять адреса и подъезды в дома, где необходимо обеспечить проезд для спецтехники.
"Прошу киевлян способствовать тому, чтобы дворы были в полной доступности для работы экстренных служб. Не запарковывайте дворы, сообщайте о заброшенных авто или транспортных средствах, перегораживающих проезды", — подчеркнул Ткаченко.
Напомним, в городском приложении "Киев Цифровой" появились автоматические уведомления о просроченных штрафах и открытых производствах.
Добавим, в приложении "Киев Цифровой" введен сервис бесплатной парковки для защитников и защитниц.