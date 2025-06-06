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В Киеве активизировалась эвакуация заброшенных машин: предупреждения для автовладельцев появились в Днепровском районе
В Киеве продолжают бороться с брошенными автомобилями — в Днепровском районе размещены новые сообщения на заброшенных автомобилях с предупреждением о принудительном перемещении. Владельцам дают семь дней на самостоятельную уборку транспорта.
Соответствующие предупреждения, датированные 4 июня, направлены от отдела благоустройства и экологии Днепровского района столицы, сообщает корреспондент Delo.ua.
В столице предупреждают о вывозе подержанных машин
В Киеве продолжается практическая реализация решения Совета обороны города по эвакуации заброшенных или поврежденных транспортных средств.
В Днепровском районе появились объявления на оставленных автомобилях: владельцам предлагают добровольно переместить транспорт в течение семи календарных дней. Иначе авто будет принудительно перемещено на специально определенную площадку для хранения.
Это решение было принято еще в феврале во время первого заседания обновленного Совета обороны Киева под председательством Тимура Ткаченко. Его цель – повысить уровень безопасности и обеспечить беспрепятственную работу городских служб.
По состоянию на февраль в столице насчитывалось более тысячи заброшенных автомобилей. Они создают препятствия для спецтехники, портят санитарное состояние дворов и могут представлять опасность для детей, в том числе у площадок.
Речь идет именно о временном перемещении, а не утилизации транспорта. Владельцы смогут вернуть авто после подачи соответствующего запроса.
Борьба со стихийной парковкой
Напомним, в столице вводят постоянный мониторинг придомовых территорий на предмет нарушения правил парковки. Инициатива связана с угрозами безопасности — во время недавних массированных атак спасатели столкнулись с трудностями доступа к местам попадания из-за хаотически припаркованных автомобилей.
Инспектированием будут заниматься Департамент муниципальной безопасности и Департамент территориального контроля КГГА. В процесс будут также привлекаться управляющие компании, ОСМД, ЖСК и ГСЧС, которая вместе с городскими службами будет определять критические локации — адреса и подъезды к домам, где необходимо обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники.