"Киев Цифровой" будет напоминать водителям о штрафах за неправильную парковку

В городском приложении "Киев Цифровой" появились автоматические уведомления о просроченных штрафах и открытых производствах.

Об этом сообщает команда "Киев Цифрового".

Отмечается, что инспекция по парковке Департамента территориального контроля города Киева уже начала направлять документы о принудительном исполнении неуплаченных постановлений со штрафами, вынесенными инспекторами, в органы исполнительной службы в электронном виде.

В пресс-службе отмечают, что как только будет зафиксировано нарушение, в приложении появится сообщение со всеми деталями:

номер авто;

вид штрафа;

срок оплаты;

возможность сразу совершить платеж.

Если штраф не будет уплачен вовремя, "Киев Цифровой" напомнит о начале исполнительного производства и предоставит контакты исполнителя. Это стало возможным благодаря интеграции "Киева Цифрового" с автоматизированной системой исполнительного производства Министерства юстиции Украины.

Напомним, после очередного обновления "Киев Цифровой" стал поддерживать VoiceOver и TalkBack – благодаря этим функциям люди с нарушениями зрения получат доступ к цифровым сервисам приложения.

Добавим, в приложении "Киев Цифровой" введен сервис бесплатной парковки для защитников и защитниц.