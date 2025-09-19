В Киеве за полгода убрали почти 1700 заброшенных авто

За последние шесть месяцев в Киеве почти 1700 заброшенных или поврежденных автомобилей было вывезено, убрано владельцами или отремонтировано. Работы охватили все 10 районов города.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Очистка дворов и проездов Киева

Почти 1700 заброшенных или поврежденных автомобилей во всех десяти районах Киева были вывезены, убраны собственниками или приведены в порядок в течение последних шести месяцев.

Проблема была локальной, но значимой для города, ведь загрязненные и заброшенные автомобили усложняли проходимость дворов и влияли на безопасность жителей, подчеркнул Ткаченко.

Еще в начале года городские власти определили алгоритм действий:

районы обновили перечни автомобилей;

создали комиссии;

издавали предписания и общались с собственниками;

были выделены площадки для временного хранения авто, которые владельцы могли забрать безвозмездно.

На сегодня:

706 автомобилей вывезены на площадки,

813 убрали владельцы,

178 приведен в строй,

55 автомобилей еще в процессе окончательного решения.

Некоторые крупногабаритные автомобили и транспортные средства, связанные со следственными действиями по военным преступлениям, пока не убраны.

Городские власти призывают граждан продолжать посылать обращения по поводу заброшенных автомобилей и других проблем в общественном пространстве. Как отметил Ткаченко, неравнодушие и соучастие общества помогают делать город более безопасным и комфортным для жизни.

"Решили ли проблему совсем? Нет, потому что вражеские атаки продолжаются, и имущество наших граждан продолжает страдать. Но мы хоть немного, но изменили парадигму восприятия возникающих в Киеве проблем", - подытожил он.

Ранее в Днепровском районе начали размещать объявления на оставленных автомобилях. У них владельцам предлагают самостоятельно убрать транспорт в течение семи дней. В случае игнорирования – авто будет принудительно перемещено на специально отведенную площадку для хранения.