Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,29

41,22

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве за полгода убрали почти 1700 заброшенных авто

Киев избавился от заброшенных автомобилей
Уборка заброшенных авто в Киеве / КГГА

За последние шесть месяцев в Киеве почти 1700 заброшенных или поврежденных автомобилей было вывезено, убрано владельцами или отремонтировано. Работы охватили все 10 районов города.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Очистка дворов и проездов Киева

Почти 1700 заброшенных или поврежденных автомобилей во всех десяти районах Киева были вывезены, убраны собственниками или приведены в порядок в течение последних шести месяцев.

Проблема была локальной, но значимой для города, ведь загрязненные и заброшенные автомобили усложняли проходимость дворов и влияли на безопасность жителей, подчеркнул Ткаченко.

Еще в начале года городские власти определили алгоритм действий:

  • районы обновили перечни автомобилей;
  • создали комиссии;
  • издавали предписания и общались с собственниками;
  • были выделены площадки для временного хранения авто, которые владельцы могли забрать безвозмездно.

На сегодня:

  • 706 автомобилей вывезены на площадки,
  • 813 убрали владельцы,
  • 178 приведен в строй,
  • 55 автомобилей еще в процессе окончательного решения.

Некоторые крупногабаритные автомобили и транспортные средства, связанные со следственными действиями по военным преступлениям, пока не убраны.

Городские власти призывают граждан продолжать посылать обращения по поводу заброшенных автомобилей и других проблем в общественном пространстве. Как отметил Ткаченко, неравнодушие и соучастие общества помогают делать город более безопасным и комфортным для жизни.

"Решили ли проблему совсем? Нет, потому что вражеские атаки продолжаются, и имущество наших граждан продолжает страдать. Но мы хоть немного, но изменили парадигму восприятия возникающих в Киеве проблем", - подытожил он.

Фото 2 — В Киеве за полгода убрали почти 1700 заброшенных авто
Фото 3 — В Киеве за полгода убрали почти 1700 заброшенных авто
Фото 4 — В Киеве за полгода убрали почти 1700 заброшенных авто
Фото 5 — В Киеве за полгода убрали почти 1700 заброшенных авто
Фото 6 — В Киеве за полгода убрали почти 1700 заброшенных авто
Фото 7 — В Киеве за полгода убрали почти 1700 заброшенных авто

Ранее в Днепровском районе начали размещать объявления на оставленных автомобилях. У них владельцам предлагают самостоятельно убрать транспорт в течение семи дней. В случае игнорирования – авто будет принудительно перемещено на специально отведенную площадку для хранения.

Автор:
Ольга Опенько