В Киеве продолжают убирать заброшенные авто: уже вывезено почти 600 машин

В Киеве продолжается работа по уборке заброшенных и поврежденных автомобилей — из более 1100 учтенных транспортных средств с улиц и дворов уже убрали почти 600. Остальные планируют вывезти в ближайшее время согласно утвержденному алгоритму, действующему в столице с марта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы КМВА Тимура Ткаченко.

Как в Киеве борются с брошенными машинами

К концу весны в Киеве насчитывалось более 1100 заброшенных или поврежденных в результате обстрелов транспортных средств. С марта в городе действует четкий механизм обращения с такими авто: при каждой районной госадминистрации работает специальная комиссия, которая фиксирует заброшенные машины и пытается установить их владельцев, отмечает Ткаченко.

Во многих случаях автовладельцы сами забирают свои транспортные средства. Если связаться с ними не удается, комиссия принимает решение о перемещении авто на специальные площадки.

С улиц и дворов уже убрали около 600 таких машин, осталось вывезти чуть более 500, которые уже внесены в учет.

Какая ситуация в разных районах

Ситуация с заброшенными или поврежденными авто в районах Киева отличается.

В Шевченковском районе уже удалось полностью убрать все отмеченные транспортные средства – 31 машину.

В Дарницком районе из 188 зафиксированных автомобилей осталось всего три — динамика более чем положительная.

Активная работа продолжается и в Голосеевском, Оболонском и Днепровском районах – процесс идет в хорошем темпе, отмечает Ткаченко.

В то же время, не обошлось без "аутсайдеров". Печерская, Подольская и Деснянская администрации демонстрируют более медленный прогресс.

Ткаченко призвал всех председателей районных администраций ускорить выполнение решения Совета обороны столицы и завершить уборку заброшенных и поврежденных авто до конца лета.

Отдельное обращение прозвучало и жителям города. Ткаченко призвал киевлян и дальше отправлять фото и локации таких авто в своих дворах и на улицах. По его словам, только совместными усилиями удастся очистить Киев.

Ранее в Днепровском районе начали размещать объявления на оставленных автомобилях. У них владельцам предлагают самостоятельно убрать транспорт в течение семи дней. В случае игнорирования – авто будет принудительно перемещено на специально отведенную площадку для хранения.