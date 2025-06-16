У Києві продовжують прибирати покинуті авто: вже вивезено майже 600 машин

У Києві триває робота з прибирання покинутих та пошкоджених автівок — із понад 1100 облікованих транспортних засобів з вулиць та дворів уже прибрали майже 600. Решту планують вивезти найближчим часом згідно з затвердженим алгоритмом, що діє у столиці з березня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Як у Києві борються з покинутими машинами

На кінець весни в Києві налічувалося понад 1100 покинутих або пошкоджених внаслідок обстрілів транспортних засобів. Із березня в місті діє чіткий механізм поводження з такими авто: при кожній районній держадміністрації працює спеціальна комісія, яка фіксує покинуті машини та намагається встановити їхніх власників, наголошує Ткаченко.

У багатьох випадках автовласники самі забирають свої транспортні засоби. Якщо ж зв’язатися з ними не вдається, комісія приймає рішення про переміщення авто на спеціальні майданчики.

Наразі з вулиць та дворів уже прибрали близько 600 таких машин, залишилося вивезти трохи більше 500, які вже внесені до обліку.

Яка ситуація в різних районах

Ситуація з покинутими чи пошкодженими авто в районах Києва різниться.

У Шевченківському районі вже вдалося повністю прибрати всі обліковані транспортні засоби — 31 машину.

В Дарницькому районі з 188 зафіксованих автівок залишилося всього три — динаміка більш ніж позитивна.

Активна робота триває і в Голосіївському, Оболонському та Дніпровському районах — процес іде в гарному темпі, зазначає Ткаченко.

Водночас не обійшлося без "аутсайдерів". Печерська, Подільська та Деснянська адміністрації демонструють значно повільніший прогрес.

Ткаченко закликав усіх голів районних адміністрацій прискорити виконання рішення Ради оборони столиці та завершити прибирання покинутих і пошкоджених авто до кінця літа. У разі труднощів він порадив звертатися до КМВА — там готові допомогти й оперативно вирішувати проблеми.

Окреме звернення пролунало й до мешканців міста. Ткаченко закликав киян і надалі надсилати фото та локації таких авто у своїх дворах і на вулицях. За його словами, тільки спільними зусиллями вдасться очистити Київ.

Раніше в Дніпровському районі почали розміщувати оголошення на залишених автомобілях. У них власникам пропонують самостійно прибрати транспорт протягом семи днів. У разі ігнорування – авто буде примусово переміщено на спеціально відведений майданчик для зберігання.