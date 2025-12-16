Електричний переворот: електромобілі зайняли найбільшу частку ринку, посунувши бензинові авто

У листопаді в Україні на ринку нових авто електромобілі з часткою продажів 40,9% з величезним відривом обійшли бензинові легковики (26,8%).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інституту дослідження авторинку".

Листопадова статистика розподілу ринку за типом пального/живлення демонструє чітку поляризацію. Вподобання українців кардинально різняться залежно від того, де вони купують авто: на внутрішньому ринку, замовляють з-за кордону чи обирають в автосалоні.

Якщо внутрішні перепродажі демонструють стабільність смаків, то сегмент нових авто пережив справжню трансформацію.

Електричний переворот: бензин більше не №1

За підсумками листопада, електромобілі зайняли найбільшу частку ринку, посунувши багаторічного лідера — бензинові авто — на другу сходинку.

Покупці так поспішали встигнути до повернення ПДВ, що "забули" навіть про гібриди — їхня частка теж впала.

Частка дизеля серед нових авто також продовжує скорочуватися, перетворюючись на нішеву пропозицію.

А от на внутрішньому ринку вживаних авт досі лідерство утримують бензин, дизель і ГБО

У сегменті «свіжопригнаних» машин структура починає змінюватися. Хоча бензинові авто все ще утримують першість, їхня частка помітно скорочується. Те саме стосується і дизеля, популярність якого в імпорті поступово знижується.

Головним драйвером змін стали електромобілі. Їхня частка в імпорті суттєво зросла. Фактично, кожне третє вживане авто, яке заїхало в Україну в листопаді, було електричним.

Додамо, листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.