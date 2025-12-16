Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

+0,05

EUR

49,65

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Електричний переворот: електромобілі зайняли найбільшу частку ринку, посунувши бензинові авто

електромобіль
В Україні стрімко зростає ринок BEV / Depositphotos

У листопаді в Україні на ринку нових авто електромобілі з часткою продажів 40,9% з величезним відривом обійшли бензинові легковики (26,8%).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інституту дослідження авторинку".

Листопадова статистика розподілу ринку за типом пального/живлення демонструє чітку поляризацію. Вподобання українців кардинально різняться залежно від того, де вони купують авто: на внутрішньому ринку, замовляють з-за кордону чи обирають в автосалоні.

Якщо внутрішні перепродажі демонструють стабільність смаків, то сегмент нових авто пережив справжню трансформацію.

Електричний переворот: бензин більше не №1

За підсумками листопада, електромобілі зайняли найбільшу частку ринку, посунувши багаторічного лідера — бензинові авто — на другу сходинку.

Фото 2 — Електричний переворот: електромобілі зайняли найбільшу частку ринку, посунувши бензинові авто

Покупці так поспішали встигнути до повернення ПДВ, що "забули" навіть про гібриди — їхня частка теж впала.

Частка дизеля серед нових авто також продовжує скорочуватися, перетворюючись на нішеву пропозицію.

 А от на внутрішньому ринку вживаних авт досі лідерство утримують бензин, дизель і  ГБО 

У сегменті «свіжопригнаних» машин структура починає змінюватися. Хоча бензинові авто все ще утримують першість, їхня частка помітно скорочується. Те саме стосується і дизеля, популярність якого в імпорті поступово знижується.

Головним драйвером змін стали електромобілі. Їхня частка в імпорті суттєво зросла. Фактично, кожне третє вживане авто, яке заїхало в Україну в листопаді, було електричним.

Додамо, листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.

Автор:
Світлана Манько