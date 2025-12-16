Продажі китайський автомобілів в Україні збільшились вп’ятеро: найпопулярніші моделі

Впродовж листопада українці придбали 3908 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у 4,8 раза більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що із загальної кількості автомобілів нових було 3269 од. (+368%), а вживаних – 639 од. (+415%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 93%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Leopard 3 - 385 од.; Volkswagen ID.Unyx- 298 од.; BYD Song Plus - 289 од.; Zeekr 7X - 221 од.; BYD Sea Lion 06 - 220 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

Zeekr 001 - 87 од.; Zeekr 7X - 41 од.; MG ZS - 32 од.; BYD Leopard 3 - 30 од.; BYD Yuan Plus - 29 од.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Додамо, листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.