Продажі китайський автомобілів в Україні збільшились вп’ятеро: найпопулярніші моделі

Найпопулярнішою маркою листопада стала китайська BYD / Infocar

Впродовж листопада українці придбали 3908 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у 4,8 раза більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що із загальної кількості автомобілів нових було 3269 од. (+368%), а вживаних – 639 од. (+415%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 93%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Leopard 3 - 385 од.;
  2. Volkswagen ID.Unyx- 298 од.;
  3. BYD Song Plus - 289 од.;
  4.  Zeekr 7X - 221 од.;
  5. BYD Sea Lion 06 - 220 од.

 Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

  1. Zeekr  001 - 87 од.;
  2. Zeekr  7X - 41 од.;
  3. MG ZS - 32 од.;
  4. BYD Leopard 3 - 30 од.;
  5. BYD Yuan Plus - 29 од.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Додамо, листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.

Автор:
Світлана Манько