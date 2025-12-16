- Категорія
Продажі китайський автомобілів в Україні збільшились вп’ятеро: найпопулярніші моделі
Впродовж листопада українці придбали 3908 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у 4,8 раза більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що із загальної кількості автомобілів нових було 3269 од. (+368%), а вживаних – 639 од. (+415%) од.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 93%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Leopard 3 - 385 од.;
- Volkswagen ID.Unyx- 298 од.;
- BYD Song Plus - 289 од.;
- Zeekr 7X - 221 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 220 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
- Zeekr 001 - 87 од.;
- Zeekr 7X - 41 од.;
- MG ZS - 32 од.;
- BYD Leopard 3 - 30 од.;
- BYD Yuan Plus - 29 од.
Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.
Додамо, листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.