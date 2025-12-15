Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,39

42,28

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Львівщина та Київ очолили рейтинг реєстрацій електромобілів у листопаді

електромобіль
Більшість електромобілів у регіонах — уживані / Freepik

Регіонами-лідерами за кількістю реєстрацій електромобілів у листопаді стали Львівська область та місто Київ. Протягом місяця український автопарк поповнився понад 11 тисячами автомобілів на електротязі (BEV).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільші обсяги реєстрацій електрокарів зафіксовано в таких регіонах:

  • Львівська область — 1620 автомобілів, із яких 89% становлять уживані;
  • місто Київ — 1595 авто (50% уживані);
  • Київська область — 876 авто (58% уживані);
  • Дніпропетровська область — 771 авто (61% уживані);
  • Одеська область — 652 авто (67% уживані).

У сегменті нових електромобілів на цих регіональних ринках найбільшу популярність у листопаді здобув BYD Leopard 3.

Серед уживаних електрокарів, ввезених з-за кордону, беззаперечним бестселером стала Tesla Model Y — саме ця модель найчастіше реєструвалася у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

В Одеській області лідером у цьому сегменті стала Tesla Model 3.

Зауважимо, на тлі рекордних показників імпорту внутрішній ринок вживаних електромобілів у листопаді продемонстрував зниження активності. Українці уклали 2 766 угод купівлі-продажу всередині країни. Статистика свідчить про спад на 19,3% порівняно з жовтнем.

Автор:
Тетяна Гойденко