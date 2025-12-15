- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Львівщина та Київ очолили рейтинг реєстрацій електромобілів у листопаді
Регіонами-лідерами за кількістю реєстрацій електромобілів у листопаді стали Львівська область та місто Київ. Протягом місяця український автопарк поповнився понад 11 тисячами автомобілів на електротязі (BEV).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Найбільші обсяги реєстрацій електрокарів зафіксовано в таких регіонах:
- Львівська область — 1620 автомобілів, із яких 89% становлять уживані;
- місто Київ — 1595 авто (50% уживані);
- Київська область — 876 авто (58% уживані);
- Дніпропетровська область — 771 авто (61% уживані);
- Одеська область — 652 авто (67% уживані).
У сегменті нових електромобілів на цих регіональних ринках найбільшу популярність у листопаді здобув BYD Leopard 3.
Серед уживаних електрокарів, ввезених з-за кордону, беззаперечним бестселером стала Tesla Model Y — саме ця модель найчастіше реєструвалася у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.
В Одеській області лідером у цьому сегменті стала Tesla Model 3.
Зауважимо, на тлі рекордних показників імпорту внутрішній ринок вживаних електромобілів у листопаді продемонстрував зниження активності. Українці уклали 2 766 угод купівлі-продажу всередині країни. Статистика свідчить про спад на 19,3% порівняно з жовтнем.