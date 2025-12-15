Львівщина та Київ очолили рейтинг реєстрацій електромобілів у листопаді

Регіонами-лідерами за кількістю реєстрацій електромобілів у листопаді стали Львівська область та місто Київ. Протягом місяця український автопарк поповнився понад 11 тисячами автомобілів на електротязі (BEV).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільші обсяги реєстрацій електрокарів зафіксовано в таких регіонах:

Львівська область — 1620 автомобілів, із яких 89% становлять уживані;

місто Київ — 1595 авто (50% уживані);

Київська область — 876 авто (58% уживані);

Дніпропетровська область — 771 авто (61% уживані);

Одеська область — 652 авто (67% уживані).

У сегменті нових електромобілів на цих регіональних ринках найбільшу популярність у листопаді здобув BYD Leopard 3.

Серед уживаних електрокарів, ввезених з-за кордону, беззаперечним бестселером стала Tesla Model Y — саме ця модель найчастіше реєструвалася у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

В Одеській області лідером у цьому сегменті стала Tesla Model 3.

Зауважимо, на тлі рекордних показників імпорту внутрішній ринок вживаних електромобілів у листопаді продемонстрував зниження активності. Українці уклали 2 766 угод купівлі-продажу всередині країни. Статистика свідчить про спад на 19,3% порівняно з жовтнем.