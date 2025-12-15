Львовщина и Киев возглавили рейтинг регистраций электромобилей в ноябре

Регионами-лидерами по количеству регистраций электромобилей в ноябре стали Львовская область и Киев. В течение месяца украинский автопарк пополнился более 11 тысяч автомобилей на электротяге (BEV).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшие объемы регистраций электрокаров зафиксированы в следующих регионах:

Львовская область - 1620 автомобилей, из которых 89% составляют подержанные;

город Киев — 1595 авто (50% б/у);

Киевская область - 876 авто (58% б/у);

Днепропетровская область - 771 авто (61% б/у);

Одесская область — 652 авто (67% б/у).

В сегменте новых электромобилей на этих региональных рынках наибольшую популярность в ноябре приобрел BYD Leopard 3.

Среди подержанных электрокаров, ввезенных из-за границы, бесспорным бестселлером стала Tesla Model Y — именно эта модель чаще всего регистрировалась в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.

В Одесской области лидером по этому сегменту стала Tesla Model 3.

Заметим, на фоне рекордных показателей импорта внутренний рынок подержанных электромобилей в ноябре продемонстрировал снижение активности. Украинцы заключили 2766 сделок купли-продажи внутри страны. Статистика свидетельствует о спаде на 19,3% по сравнению с октябрем.