Новости
Львовщина и Киев возглавили рейтинг регистраций электромобилей в ноябре

электромобиль
Большинство электромобилей в регионах — б/у / Freepik

Регионами-лидерами по количеству регистраций электромобилей в ноябре стали Львовская область и Киев. В течение месяца украинский автопарк пополнился более 11 тысяч автомобилей на электротяге (BEV).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшие объемы регистраций электрокаров зафиксированы в следующих регионах:

  • Львовская область - 1620 автомобилей, из которых 89% составляют подержанные;
  • город Киев — 1595 авто (50% б/у);
  • Киевская область - 876 авто (58% б/у);
  • Днепропетровская область - 771 авто (61% б/у);
  • Одесская область — 652 авто (67% б/у).

В сегменте новых электромобилей на этих региональных рынках наибольшую популярность в ноябре приобрел BYD Leopard 3.

Среди подержанных электрокаров, ввезенных из-за границы, бесспорным бестселлером стала Tesla Model Y — именно эта модель чаще всего регистрировалась в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.

В Одесской области лидером по этому сегменту стала Tesla Model 3.

Заметим, на фоне рекордных показателей импорта внутренний рынок подержанных электромобилей в ноябре продемонстрировал снижение активности. Украинцы заключили 2766 сделок купли-продажи внутри страны. Статистика свидетельствует о спаде на 19,3% по сравнению с октябрем.

Автор:
Татьяна Гойденко