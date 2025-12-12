Внутрішній ринок вживаних електромобілів просів у листопаді

На тлі рекордних показників імпорту внутрішній ринок вживаних електромобілів у листопаді продемонстрував зниження активності. Українці уклали 2 766 угод купівлі-продажу всередині країни. Статистика свідчить про спад на 19,3% порівняно з жовтнем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням аналітиків Інституту досліджень авторинку.

За оцінками аналітиків, це падіння є прогнозованим, оскільки значна частина попиту перемістилася в сегмент імпортних авто.

При цьому в довгостроковому вимірі ринок зберігає висхідну траєкторію: порівняно з листопадом минулого року кількість угод зросла на 50,6%. Така динаміка підтверджує, що електромобілі стають дедалі звичнішими на українських дорогах.

Також експерти нагадують про важливість перевірки авто перед купівлею. Детальну історію можна отримати за VIN-кодом через сервіс CEBIA.

Лідери серед брендів: Tesla виходить уперед

У сегменті виробників сталася важлива зміна: багаторічний лідер Nissan поступився першою позицією. Найпопулярнішою маркою внутрішніх перепродажів у листопаді стала Tesla, яка отримала 663 угоди. На другому місці опинився Nissan із 508 угодами.

Експерти відзначають, що це свідчить про трансформацію ринку: українці дедалі частіше перепродають не лише бюджетні хетчбеки, а й дорожчі й технологічні електромобілі, завезені в країну у попередні роки. Третю позицію стабільно утримує Volkswagen (280 угод), переважно завдяки моделям e-Golf та ID.4.

Моделі: Nissan Leaf утримує абсолютне лідерство

Що стосується моделей авто, то Nissan Leaf листопаді став лідером ринку. Було укладено 477 угод щодо цієї моделі. Доступна ціна та широкий вибір конфігурацій забезпечують йому роль головного "вхідного квитка" у світ електромобілів.

Зростає також інтерес до Leaf другого покоління, що має кращі характеристики та більший запас ходу.

На другому та третьому місцеві — американські моделі Tesla Model 3 (308 угод) і Tesla Model Y (192 угоди).

Відчутно зростає кількість перепродажів Volkswagen ID.4 (88 угод), а китайський бренд BYD уперше увійшов до десятки найпопулярніших марок на вторинному ринку. Це свідчить, що хвиля "китайського" імпорту минулих років уже починає активно переходити в сегмент внутрішніх перепродажів.

Експерт інституту Остап Новицький вважає, що спад на внутрішньому ринку на тлі буму імпорту виглядає цілком логічним. Покупець, який мав на руках гроші на електромобіль, у листопаді стояв перед вибором: купити вживане авто тут чи пригнати свіже з-за кордону. З огляду на наближення повернення ПДВ, більшість обрала варіант імпорту, щоб встигнути скористатися пільгою.

"Внутрішній ринок нікуди не дінеться і в січні, а от "вікно можливостей" на кордоні закривається. Тому локальні перепродажі тимчасово відійшли на другий план", - додав він.

Додамо, що листопад 2025 року став рекордним для ринку нових електромобілів в Україні. Вперше за всю історію спостережень місячні продажі перевищили позначку у 3000 автомобілів.