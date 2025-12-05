Скільки українці купили електромобілів в жовтні 2025 (інфографіка)

Український ринок електромобілів переживає справжній бум. Жовтень 2025 року став місяцем, коли кількість зареєстрованих електрокарів сягнула історичного максимуму. Мова йде про 13,3 тисячі нових реєстрацій за один місяць (за даними Інституту досліджень авторинку ) – це на 4,8% більше, ніж у вересні, та майже вдвічі більше порівняно з торішнім жовтнем (на 99,8%). Читайте на Delo.ua про поточний стан ринку електрокарів станом на жовтень 2025 року.

Структура ринку: три основні сегменти

Фактично за десять місяців поточного року країна перевершила весь торішній результат. І це при тому, що попереду ще три місяці активних реєстрацій перед законодавчими змінами.

Динаміка ринку легкових електромобілів, 2024-2025, Україна

Джерело: eauto.org

Структура ринку демонструє чіткий розподіл переваг українських покупців.

Імпортовані електрокари з пробігом

Це найбільший сегмент: 53,4% або 7596 автомобілі, що припадає на імпортовані електрокари з пробігом. Це найдинамічніший підсегмент завдяки оптимальному співвідношенню ціни та якості.

Українці масово шукають варіанти з Європи та США, намагаючись встигнути розмитнити машини за старими правилами. Зростання імпорту вживаних електромобілів порівняно з минулим місяцем становить 12,9%, а в річному вимірі – взагалі 35,8%.

Внутрішні перепродажі електрокарів (BEV)

Їхня частка становить 25,2%, що дорівнює 3545 автомобілям. Цей підсегмент демонструє стабільність, хоча його частка дещо знижується через випереджаюче зростання імпорту. Зростання тут помірніше: -10,5% порівняно з вереснем та +136,4% в річному вимірі.

Нові електромобілі

Вони зайняли 17,5% ринку – 2337 автомобілів. Це черговий рекорд для вперше зареєстрованих нових електрокарів в Україні. Зростання становить 5,2% місяць до місяця та 139,7% в річному вимірі.

Tesla обігнала Nissan

Станом на кінець вересня 2025 року загальний парк електричного транспорту в Україні (без урахування промислових машин, тролейбусів та мототехніки) сягнув 193,5 тисячі одиниць. Абсолютну більшість становлять легкові автомобілі – 193,5 тисячі. Також у парку є 3,9 тисячі електричних вантажівок та кілька електробусів.

Цікава зміна відбулася в розподілі за брендами. Найбільшу частку українського парку електромобілів зараз займає Tesla – 20,2%. А от від початку переходу країни на електрокари лідирував Nissan, частка якого зараз становить 18%.

Третє місце посідає Volkswagen з 12,4% ринку. Разом ці три бренди контролюють понад половину всього українського парку електрокарів.

Середній вік електромобілів у парку – 5,8 року. Ось чому сегмент електрокарів – наймолодший серед усіх категорій транспорту в Україні. Річ у тому, що активний імпорт відносно свіжих автомобілів поєднується з відсутністю старих електрокарів через специфіку їхнього розвитку. Масове виробництво електромобілів розпочалося відносно недавно, тому дійсно старих машин на ринку просто немає.

Жовтень 2025 року підтвердив готовність українців масово переходити на електротранспорт за умови економічної доцільності. Рекордні 13,3 тисячі зареєстрованих електрокарів – це свідчення докорінної зміни уподобань автомобілістів.

Наступні місяці стануть вирішальними для тих, хто хоче заощадити чверть вартості електромобіля, скориставшись останньою можливістю розмитнення без ПДВ.