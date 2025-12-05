Сколько украинцы купили электромобилей в октябре 2025 года (инфографика)

Украинский рынок электромобилей испытывает настоящий бум. Октябрь 2025 стал месяцем, когда количество зарегистрированных электрокаров достигло исторического максимума. Речь идет о 13,3 тысяч новых регистраций за один месяц (по данным Института исследований авторынка ) – это на 4,8% больше, чем в сентябре, и почти вдвое больше по сравнению с октябрем прошлого года (на 99,8%). Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка электрокаров по состоянию на октябрь 2025 года.

Структура рынка: три основных сегмента

Фактически за десять месяцев текущего года страна превзошла весь прошлогодний результат. И это притом, что впереди еще три месяца активных регистраций перед законодательными изменениями.

Динамика рынка легковых электромобилей, 2024-2025, Украина

Источник: eauto.org

Структура рынка демонстрирует четкое распределение предпочтений украинских покупателей.

Импортированные электрокары с пробегом

Это самый большой сегмент: 53,4% или 7596 автомобилей, приходящихся на импортируемые электрокары с пробегом. Это самый динамичный подсегмент благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

Украинцы массово ищут варианты из Европы и США, пытаясь успеть растаможить машины по старым правилам. Рост импорта подержанных электромобилей по сравнению с прошлым месяцем составляет 12,9%, а в годовом исчислении – вообще 35,8%.

Внутренние перепродажи электрокаров (BEV)

Их доля составляет 25,2%, что равняется 3545 автомобилям. Этот подсегмент демонстрирует стабильность, хотя его доля несколько снижается из-за опережающего роста импорта. Рост здесь более умеренный: -10,5% по сравнению с сентябрем и +136,4% в годовом измерении.

Новые электромобили

Они заняли 17,5% рынка – 2337 автомобилей. Это очередной рекорд для впервые зарегистрированных новых электрокаров в Украине. Рост составляет 5,2% в месяц и 139,7% в годовом измерении.

Tesla обогнала Nissan

По состоянию на конец сентября 2025 года общий парк электрического транспорта в Украине (без учета промышленных машин, троллейбусов и мототехники) составил 193,5 тысяч единиц. Абсолютное большинство составляют легковые автомобили – 193,5 тысяч. Также в парке есть 3,9 тысяч электрических грузовиков и несколько электробусов.

Интересное изменение произошло в распределении по брендам. Наибольшую долю украинского парка электромобилей сейчас занимает Tesla – 20,2%. А вот с начала перехода страны на электрокары лидировал Nissan, доля которого сейчас составляет 18%.

Третье место занимает Volkswagen с 12,4% рынка. Итого эти три бренда контролируют более половины всего украинского парка электрокаров.

Средний возраст электромобилей в парке – 5,8 лет. Вот почему сегмент электрокаров – самый молодой из всех категорий транспорта в Украине. Дело в том, что активный импорт в отношении свежих автомобилей сочетается с отсутствием подержанных электрокаров из-за специфики их развития. Массовое производство электромобилей началось относительно недавно, поэтому действительно подержанных машин на рынке просто нет.

Октябрь 2025 подтвердил готовность украинцев массово переходить на электротранспорт при условии экономической целесообразности. Рекордные 13,3 тысяч зарегистрированных электрокаров – это свидетельство коренного изменения предпочтений автомобилистов.

Следующие месяцы станут решающими для тех, кто хочет сэкономить четверть стоимости электромобиля, воспользовавшись последней возможностью растаможки без НДС.