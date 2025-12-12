Запланована подія 2

Внутренний рынок подержанных электромобилей просел в ноябре

электромобиль
Украинцы заключили 2 766 сделок купли-продажи внутри страны

На фоне рекордных показателей импорта внутренний рынок подержанных электромобилей в ноябре продемонстрировал снижение активности. Украинцы заключили 2766 сделок купли-продажи внутри страны. Статистика свидетельствует о спаде на 19,3% по сравнению с октябрем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой аналитиков Института исследований авторынка.

По оценкам аналитиков, это падение прогнозируемо, поскольку значительная часть спроса переместилась в сегмент импортных авто.

При этом в долгосрочном измерении рынок сохраняет восходящую траекторию: по сравнению с ноябрем прошлого года количество сделок выросло на 50,6%. Такая динамика подтверждает, что электромобили становятся все более привычными на украинских дорогах.

Также эксперты напоминают о важности проверки авто перед покупкой. Подробную историю можно получить по VIN-коду через сервис CEBIA.

Лидеры среди брендов: Tesla выходит вперед

В сегменте производителей произошло важное изменение: многолетний лидер Nissan уступил первую позицию. Самой популярной маркой внутренних перепродаж в ноябре стала Tesla, получившая 663 сделки. На втором месте оказался Nissan с 508 сделками.

Фото 2 — Внутренний рынок подержанных электромобилей просел в ноябре

Эксперты отмечают, что это свидетельствует о трансформации рынка: украинцы все чаще перепродают не только бюджетные хэтчбеки, но и более дорогие и технологические электромобили, завезенные в страну в предыдущие годы. Третью позицию стабильно удерживает Volkswagen (280 сделок), преимущественно благодаря моделям e-Golf и ID.4.

Модели: Nissan Leaf удерживает абсолютное лидерство

Что касается моделей авто, то Nissan Leaf в ноябре стал лидером рынка. Было заключено 477 соглашений по этой модели. Доступная цена и широкий выбор конфигураций обеспечивают ему роль главного входного билета в мир электромобилей.

Возрастает также интерес к Leaf второго поколения, обладающий лучшими характеристиками и большим запасом хода.

На втором и третьем местах — американские модели Tesla Model 3 (308 сделок) и Tesla Model Y (192 сделки).

Фото 3 — Внутренний рынок подержанных электромобилей просел в ноябре

Ощутимо растет количество перепродаж Volkswagen ID.4 (88 сделок), а китайский бренд BYD впервые вошел в десятку самых популярных марок на вторичном рынке. Это свидетельствует о том, что волна "китайского" импорта прошлых лет уже начинает активно переходить в сегмент внутренних перепродаж.

Эксперт института Остап Новицкий считает, что спад на внутреннем рынке на фоне бума импорта выглядит вполне логичным. Покупатель, имевший на руках деньги на электромобиль, в ноябре стоял перед выбором: купить подержанное авто здесь или пригнать свежее из-за границы. Учитывая приближающийся возврат НДС, большинство избрало вариант импорта, чтобы успеть воспользоваться льготой.

"Внутренний рынок никуда не денется и в январе, а вот "окно возможностей" на границе закрывается. Поэтому локальные перепродажи временно отошли на второй план", – добавил он.

Добавим, что ноябрь 2025 стал рекордным для рынка новых электромобилей в Украине. Впервые за всю историю наблюдений месячные продажи превысили отметку в 3000 автомобилей.

Автор:
Татьяна Гойденко