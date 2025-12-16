Продажи китайских автомобилей в Украине увеличились в пять раз: самые популярные модели

В течение ноября украинцы приобрели 3908 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это в 4,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из общего количества новых автомобилей было 3269 ед. (+368%), а подержанных – 639 ед. (+415%) ед.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 93%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Leopard 3 – 385 ед.; Volkswagen ID.Unyx- 298 ед.; BYD Song Plus – 289 ед.; Zeekr 7X – 221 ед.; BYD Sea Lion 06 – 220 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:

Zeekr 001 – 87 ед.; Zeekr 7X – 41 ед.; MG ZS – 32 ед.; BYD Leopard 3 - 30 ед; BYD Yuan Plus - 29 ед.

Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.

Добавим, ноябрь 2025 стал рекордным для рынка новых электромобилей в Украине. Впервые за всю историю наблюдений месячные продажи превысили отметку в 3000 автомобилей.