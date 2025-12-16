- Категория
Продажи китайских автомобилей в Украине увеличились в пять раз: самые популярные модели
В течение ноября украинцы приобрели 3908 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это в 4,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что из общего количества новых автомобилей было 3269 ед. (+368%), а подержанных – 639 ед. (+415%) ед.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 93%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Leopard 3 – 385 ед.;
- Volkswagen ID.Unyx- 298 ед.;
- BYD Song Plus – 289 ед.;
- Zeekr 7X – 221 ед.;
- BYD Sea Lion 06 – 220 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:
- Zeekr 001 – 87 ед.;
- Zeekr 7X – 41 ед.;
- MG ZS – 32 ед.;
- BYD Leopard 3 - 30 ед;
- BYD Yuan Plus - 29 ед.
Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.
Добавим, ноябрь 2025 стал рекордным для рынка новых электромобилей в Украине. Впервые за всю историю наблюдений месячные продажи превысили отметку в 3000 автомобилей.