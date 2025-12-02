Украинцы приобрели рекордное количество новых авто в ноябре: самые популярные марки

В ноябре украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Рынок новых авто в ноябре продемонстрировал рекордный результат за последние 14 месяцев. Так, украинцы приобрели на 58% больше авто, чем в ноябре 2024 года. По отношению к октябрю 2025 года спрос на новые авто вырос на 6%.

В "Укравтопроме" отмечают, что самой популярной маркой луны вновь стала китайская BYD.

Топ-10 марок ноября:

BYD – 1615 ед.; Toyota – 859 ед.; Volkswagen – 798 ед.; Renault – 577 ед.; Skoda – 561 ед.; Zeekr – 397 ед.; Hyundai – 363 ед.; Honda – 341 ед.; BMW – 239 ед.; Audi – 239 ед.

Бестселлером луны стал Renault Duster.

Аналитики сообщают, что всего с начала года в стране было реализовано 68,9 тыс. новых легковушек, что на 7,5% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в октябре украинцы приобрели 7,8 тыс. новых легковых автомобилей. Самым популярным на украинском рынке стал китайский бренд BYD.

В октябре 2025 года самой популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.