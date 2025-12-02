- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинцы приобрели рекордное количество новых авто в ноябре: самые популярные марки
В ноябре украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Рынок новых авто в ноябре продемонстрировал рекордный результат за последние 14 месяцев. Так, украинцы приобрели на 58% больше авто, чем в ноябре 2024 года. По отношению к октябрю 2025 года спрос на новые авто вырос на 6%.
В "Укравтопроме" отмечают, что самой популярной маркой луны вновь стала китайская BYD.
Топ-10 марок ноября:
- BYD – 1615 ед.;
- Toyota – 859 ед.;
- Volkswagen – 798 ед.;
- Renault – 577 ед.;
- Skoda – 561 ед.;
- Zeekr – 397 ед.;
- Hyundai – 363 ед.;
- Honda – 341 ед.;
- BMW – 239 ед.;
- Audi – 239 ед.
Бестселлером луны стал Renault Duster.
Аналитики сообщают, что всего с начала года в стране было реализовано 68,9 тыс. новых легковушек, что на 7,5% больше, чем в прошлом году.
Напомним, в октябре украинцы приобрели 7,8 тыс. новых легковых автомобилей. Самым популярным на украинском рынке стал китайский бренд BYD.
В октябре 2025 года самой популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.