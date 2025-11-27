Самые популярные цвета электромобилей в Украине: лидирует серый

За десять месяцев на украинском рынке было реализовано 66,4 тыс. электромобилей – как новых, так и импортированных с пробегом. Почти треть из них имели серую окраску.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Вторым по популярности стал белый цвет – на него пришлось 29% продаж. Черный цвет выбрали 19% покупателей, что обеспечило ему третье место в рейтинге.

Синий цвет получил 11% предпочтений среди автомобилистов. Замыкает пятерку самых популярных красных цветов – его выбрали 5% покупателей электрокаров.

В прошлом месяце серый цвет тоже стал самым популярным среди новых легковых автомобилей в Украине. В общем, по итогам девяти месяцев года именно в этом оттенке было реализовано больше новых авто – 34% от общего объема продаж.

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.