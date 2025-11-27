Найпопулярніші кольори електромобілів в Україні: лідирує сірий

За десять місяців на українському ринку було реалізовано 66,4 тис. електромобілів – як нових, так і імпортованих з пробігом. Майже третина з них мали сіре забарвлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Другим за популярністю став білий колір – на нього припало 29% продажів. Чорний колір обрали 19% покупців, що забезпечило йому третє місце в рейтингу.

Синій колір отримав 11% вподобань серед автомобілістів. Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів червоний – його обрали 5% покупців електрокарів.

Додамо, минулого місяця сірий колір теж став найпопулярнішим серед нових легкових автомобілів в Україні. Загалом, за підсумками дев’яти місяців року саме в цьому відтінку було реалізовано найбільше нових авто – 34% від загального обсягу продажів.

Додамо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.