В десятку найпопулярніших авто в Україні потрапили лише кросовери: хто очолює рейтинг
У жовтні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Аналітики зауважують, що в десятку найпопулярніших авто в черговий раз потрапили лише кросовери.
У жовтні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 38% українського ринку нових легковиків.
Очолив рейтинг електромобіль Volkswagen ID.Unyx, який у вересні 2025 року вперше став найбільш популярним новим легковиком в Україні.
Топ-10 нових легковиків жовтня:
- Volkswagen ID.Unyx - 441 од.;
- Renault Duster - 432 од.;
- BYD Song Plus - 391 од.;
- Toyota RAV-4 - 384 од.;
- BYD Leopard 3 - 261 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 247 од.;
- Hyundai Tucson - 244 од.;
- Skoda Kodiaq - 217 од.;
- Volkswagen Touareg - 189 од.;
- Zeekr 7X - 169 од.
Нагадаємо, у жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.