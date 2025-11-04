Запланована подія 2

В десятку найпопулярніших авто в Україні потрапили лише кросовери: хто очолює рейтинг

У жовтні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні  став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Аналітики зауважують, що в десятку найпопулярніших авто в черговий раз потрапили лише кросовери.

У жовтні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 38% українського ринку нових легковиків.

 Очолив рейтинг електромобіль Volkswagen ID.Unyx, який у вересні 2025 року вперше став найбільш популярним новим легковиком в Україні.

Топ-10 нових легковиків жовтня:

  1. Volkswagen ID.Unyx - 441 од.; 
  2. Renault Duster - 432 од.;
  3. BYD Song Plus - 391 од.;
  4.  Toyota  RAV-4 - 384 од.;
  5.  BYD Leopard 3 - 261 од.;
  6.  Toyota Land Cruiser Prado - 247 од.;
  7.  Hyundai Tucson - 244 од.; 
  8. Skoda Kodiaq - 217 од.;
  9. Volkswagen Touareg - 189 од.;
  10. Zeekr 7X - 169 од.

Нагадаємо, у  жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.

Автор:
Світлана Манько