В десятку найпопулярніших авто в Україні потрапили лише кросовери: хто очолює рейтинг

У жовтні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Аналітики зауважують, що в десятку найпопулярніших авто в черговий раз потрапили лише кросовери.

У жовтні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 38% українського ринку нових легковиків.

Очолив рейтинг електромобіль Volkswagen ID.Unyx, який у вересні 2025 року вперше став найбільш популярним новим легковиком в Україні.

Топ-10 нових легковиків жовтня:

Volkswagen ID.Unyx - 441 од.; Renault Duster - 432 од.; BYD Song Plus - 391 од.; Toyota RAV-4 - 384 од.; BYD Leopard 3 - 261 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 247 од.; Hyundai Tucson - 244 од.; Skoda Kodiaq - 217 од.; Volkswagen Touareg - 189 од.; Zeekr 7X - 169 од.

Нагадаємо, у жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.