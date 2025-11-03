Найпопулярнішим став китайський BYD: українці придбали рекордну кількість авто у жовтні

У жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легкових авто - 7,8 тис. од. Найпопулярнішим на українському ринку став китайський бренд BYD.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що кількість придбаних нових авто у жовтні на третину більше, ніж у 2024 році та на 14% більше відносно вересня 2025 року.

Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній результат.

Найближчі конкуренти – Toyota та Volkswagen.

ТОП-10 марок жовтня:

BYD - 1199 од. (+552%); Toyota - 978 од. (+44%); Volkswagen - 856 од. (136%); Skoda - 626 од. (+55%); Renault - 494 од. (-37%); Hyundai - 357 од. (+85%); BMW - 302 од. (-24%); Audi - 262 од. (+38%); Zeekr - 259 од. (+131%); Nissan - 196 од. (+1%).

Бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

За даними аналітиків, всього з початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше ніж торік.

Ринок авто в Україні

У вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні 2025-го.

У вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці придбали 432 таких авто.