Україна збільшила імпорт електромобілів вдвічі: з яких країн везуть

електромобіль
В Україну завезли електромобілів на $1,27 млрд / Shutterstock

Згідно з даними Держстату, з січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів (BEV). Це на 52% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Зазначається, що загальна митна вартість цих авто склала майже $1,27 млрд.

З цієї кількості новими були 14,1 тис. авто. (+26%), а 47,6 тис. – вживані (+62%).

Загальна митна вартість нових електромобілів становила $ 363,5 млн, а імпорт вживаних електромобілів коштував  $ 906,3 млн.

Звідки везуть

За даними аналітиків, левову частку нових електромобілів (92%) було завезено з Китаю.

На другому місці Японія (3%), а на третьому – Німеччина (2%).

Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів стали США (40%).

Другий результат у Кореї – 16%, а третій у Німеччини – 15%.

Зауважимо, у вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx— українці придбали 432 таких авто.

Попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько