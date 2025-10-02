Volkswagen ID.Unyx вперше став лідером українського авторинку: названо найпопулярніші нові легковики вересня

У вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці зареєстрували 432 таких авто.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Друге місце посів Renault Duster (406 реєстрацій), а третє — Toyota RAV-4 (292 реєстрації).

У десятку найпопулярніших нових легкових автомобілів вересня також увійшли:

BYD Song Plus — 280 од.;

Hyundai Tucson — 224 од.;

Skoda Kodiaq — 182 од.;

Mazda CX-5 — 165 од.;

BYD Leopard 3 — 150 од.;

Honda eNS1 — 143 од.;

Toyota Land Cruiser Prado — 136 од.

Раніше лідерство на ринку нових автомобілів утримував Renault Duster.

Зазначимо, що за підсумками серпня 2025 року сумарний обсяг сегмента електромобілів (включаючи легковики, вантажні та автобуси) становив рекордні 11,5 тис. од., що на 12,5% більше, ніж було у липні поточного року, та на 22,5% більше відносно торішніх показників серпня-2024.

За дев'ять місяців 2025 року в Україні зареєстровано 52,9 тисячі нових легковиків, що лише на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.