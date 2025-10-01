У вересні вперше за рік у Франції та Данії зросли продажі Tesla: які результати компанії на євроринку

У вересні 2025 року Tesla зафіксувала перше за рік зростання продажів у Франції та Данії, Оновлена ​​Model Y стала бестселером на ринку електромобілів Данії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ключові показники

У Франції продажі Tesla зросли на 2,74% у річному обчисленні, а у Данії зростання склало 20,5%.

Попит на електромобіль Ілона Маска також зріс в Норвегії на 14,7%. Model Y та Model 3 посіли перші два місця серед усіх продажів. Tesla вже давно є одним з лідерів продажів у країні.

Натомість у Швеції, яка була найгіршим ринком для компанії. Реєстрація нових автомобілів цього бренду показала дев'яте поспіль падіння. У вересні реєстрація впала на 64% до 1 726 автомобілів, хоча цей показник різко зріс порівняно з 210 автомобілями, зареєстрованими там у серпні.

За січень–серпень 2025 року продажі Tesla в країнах Євросоюзу знизилися на 42,9% у річному обчисленні, а в Європі загалом — на 32,6%.

Складна ситуація в Європі зумовлена зростаючою конкуренцією з боку європейських та китайських виробників, а також тим, що Tesla не випускала нову модель для масового ринку з часів Model Y у 2020 році. Конкурент китайський BYD вже вдруге за цей рік перевершив Tesla за продажами в ЄС у серпні.

Tesla очікує, що оновлена Model Y, поставки якої на багатьох європейських ринках почалися у червні, допоможе відновити продажі в Європі.

Нагадаємо, у вересні засновник Tesla Ілон Маск придбав акції компанії на суму близько 1 млрд доларів, що стало його першою покупкою на відкритому ринку за останні чотири роки.