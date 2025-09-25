Запланована подія 2

BYD вдруге поспіль випередила Tesla за продажами в ЄС

bangkok, thailand, march, byd
Продажі Tesla в ЄС впали на 36% / Depositphotos

Китайський виробник електромобілів BYD другий місяць поспіль перевершив Tesla за продажами в Європейському Союзі, свідчать дані Асоціації автовиробників ЄС (ACEA). У серпні компанія реалізувала втричі більше нових авто, ніж місяцем раніше, і збільшила свою частку ринку до 1,3%, тоді як Tesla скоротила її до 1,2%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Загалом продажі Tesla в ЄС впали на 36,6% порівняно з минулим роком. Натомість BYD продемонструвала зростання на 201,3%. Ще один китайський виробник, SAIC Motor (бренд MG), збільшив продажі на 59,4%, довівши ринкову частку до 1,9% і увійшовши до топ-10 бестселерів року в Європі.

Позитивна динаміка спостерігалася й у європейських брендів: реєстрації Volkswagen зросли на 4,8%, Renault — на 7,8%. Stellantis вперше з лютого 2024 року показала зростання (+2,2%). Загальний обсяг продажів автомобілів у ЄС зріс на 5,3%, а якщо рахувати разом ЄС, Велику Британію та країни ЄАВТ — на 4,7% до 0,8 млн авто.

Ключовим драйвером залишаються електрифіковані авто:

  • продажі гібридів зросли на 54,5%;
  • акумуляторних електромобілів (BEV) — на 30,2%;
  • підзаряджуваних гібридів (PHEV) — на 14,1%.

Разом ці категорії склали 62,2% нових реєстрацій у ЄС проти 52,8% рік тому.

Європейський ринок авто нині перебуває у стані перебудови: автовиробники роблять ставку на гібриди та шукають способи обійти тарифні та регуляторні бар’єри, а китайські бренди активно завойовують позиції.

Зауважимо, що BYD вперше за 3,5 року зафіксував падіння квартального прибутку. Чистий прибуток найбільшого у світі виробника електромобілів у другому кварталі склав 6,4 млрд юанів ($894,74 млн), що на 29,9% менше, ніж роком раніше. 

Автор:
Тетяна Гойденко