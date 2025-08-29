Автогігант BYD вперше за 3,5 року повідомив про падіння квартального прибутку майже на 30%

Китайський виробник електромобілів BYD вперше за 3,5 року зафіксував падіння квартального прибутку. Чистий прибуток найбільшого у світі виробника електромобілів у другому кварталі склав 6,4 млрд юанів ($894,74 млн), що на 29,9% менше, ніж роком раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Компанія заявила, що її розширення зіткнулося з перешкодами на тлі жорсткої цінової конкуренції та державної кампанії проти "цінових війн".

У першому кварталі прибуток зріс на 100,4%. Виручка за звітний період збільшилась на 14% — до 200,9 млрд юанів.

Основні причини падіння — це запекла цінова війна на ринку Китаю, яка тиснула на прибутковість усієї галузі, а також державне регулювання, яке змусило автовиробників прискорити платежі постачальникам.

BYD, яка генерує майже 80% своїх продажів у Китаї, у липні зазнала падіння продажів автомобілів на внутрішньому ринку третій місяць поспіль, тоді як її виробництво скоротилося вперше за 17 місяців.

Через ці фактори BYD зіткнулася зі значними труднощами. Компанія поставила собі амбітну мету — продати 5,5 млн авто за рік, але за перші сім місяців реалізувала лише 2,49 млн, що становить 45% від плану. Аналітики вже висловлюють песимістичні прогнози щодо досягнення річних цілей.

Раніше повідомлялося про те, що конкуренція між виробниками електромобілів посилюється. Китайський автогігант BYD вперше випередив Tesla за часткою ринку.